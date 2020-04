Hoy quiero dibujar con palabras - II parte

Por Carlos Armando Cruz, profesor de Dibujo Técnico.

Un estudiante de una escuela técnica, ¿por cuántos niveles de conocimiento del dibujo técnico podría pasar? Y ¿a cuál de los niveles debería aspirar? ¿Para qué puede servir en la mecánica el dibujo técnico? Particularmente considero que para cinco cosas o niveles que son copiar planos en forma manual y o asistida con una computadora; copiar e interpretar planos y dibujos considerando dimensiones y escalas; representar piezas físicas en dibujos como planos de construcción; diseñar piezas, conjuntos de piezas y hasta máquinas de acuerdo a sus propios criterios plasmados en planos (exteriorización de las ideas para la fabricación de prototipos) y rediseño de máquinas a partir de la funcionalidad y estudio de mercado (interpretación de requerimientos y producción de nuevos prototipos).

Bueno, si consideran los puntos o niveles es muy fácil darse cuenta que el dibujo técnico acompañado de los conocimientos de la mecánica nos conduce al diseño de piezas, muebles y hasta máquinas. Claro, cada uno en su respectivo nivel. Y debería ser una aspiración dominar el diseño, con conocimientos morfológicos, tecnológicos y de comercialización para aportar a la industria que se mueve en dos paradigmas que son la competitividad y la complejidad. Ahora veamos cada uno de esos niveles.

Copiar planos en forma manual y/ o asistido con una computadora. Y aunque en la educación copiar, podría decirse que no es ético porque las tareas las deben realizar en forma personal. Es decir cada alumno debe interpretar y dibujar sus propias láminas o producciones gráficas. Personalmente, considero que en este espacio curricular (materia) quienes puedan copiar una lámina respetando las distintas líneas normalizadas, su escala y tolerancias de medidas o cotas y los métodos de representación gráfica ya lograron un dominio o manejo además de los útiles y estrategias de trazado. Y si a partir de un asistente puede producir en forma digital los planos en una computadora para su impresión ya está cumpliendo con la producción o capacidad de dibujar.

Copiar e interpretar planos y dibujos considerando dimensiones, tolerancias y escalas normalizadas. En el punto anterior, consideramos la capacidad de copiar y reproducir planos, es decir que una vez producidos los planos, del otro lado debe existir alguien quien interprete en forma precisa y respetando las normas de fabricación de esos planos y saber el porqué están representados determinados detalles con líneas de trazos, por ejemplo. Y luego de considerar las dimensiones y escalas, tener las nociones de los tamaños reales de esas piezas representadas, para luego proceder a una futura fabricación. Aquí se hace necesario el conocimiento de las formas de representación para mecanismos y elementos de unión tales como perforaciones, roscas y partes roscadas, sistemas de rosca, engranajes. Detalles que son aspectos técnicos normalizados en el dibujo mecánico.

Representar piezas físicas en dibujos como planos de construcción. En este nivel el estudiante debe tener la capacidad de observar la pieza, luego dibujarla o representarla sin dejar de lado ningún detalle y haciendo uso de la escala apropiada para elegir el formato del plano atinadamente. Debe también, consignar el método de representación, las cotas y mediante vistas y perspectivas su producción gráfica debe informar en forma fidedigna y confiable al fabricante todos los datos para que la pieza sea igual a la representada. Entre otros datos, debe considerar los terminados de superficies, materiales de construcción, tratamientos térmicos y demás aspectos técnicos de relevancia.

Diseñar piezas, conjuntos de piezas y hasta máquinas de acuerdo a sus propios criterios plasmados en planos (exteriorización de las ideas para la fabricación de prototipos). En este nivel no tan solo se debe manejar los niveles o capacidades anteriores, sino que también se debe contar con un manejo de la mecánica y la función que cumplen determinadas piezas o también objetos. Pero si bien, puede parecer algo muy profundo es posible que no lo sea. Y veamos un ejemplo, si determinada persona tiene una idea de la forma de una silla y en su mente esa idea está, muy clara, la forma de plasmarla para que otra persona pueda conocer, es justamente el dibujo, es decir una representación gráfica hecha en un papel como paso intermedio entre la idea y la posible silla real. Y ¿por qué digo la exteriorización de las ideas? Porque es posible que cada uno de nosotros tengamos ideas sobre una puerta, ventana o cualquier otro objeto que vive solo en nuestra mente y no sale porque no la dibujamos. Pero cuando en un dibujo por simple que sea, (un croquis), lo plasmamos ya se exteriorizó y ahora puede ejecutar su fabricación incluso otra persona. Bueno, si lo fabrican, la silla ya tendrá existencia propia. Será un prototipo, pero, ese ya es otro tema. Aunque también es necesario decir que todas las cosas que están hechas por la mano humana en algún momento fueron una idea.

Rediseño de máquinas a partir de la funcionalidad y morfología considerando en algunos casos un estudio de mercado (interpretación de requerimientos y producción de nuevos prototipos). Puede ser que a partir de un prototipo o un estudio de mercado que se proceda a rediseñar algo que guste o tenga mayor aceptación comercial. La idea es clara, se trata primero de preguntar, y luego de conocer los gustos y recién diseñar para una futura fabricación. Alguien que ha pasado en la educación técnica por todos los niveles del dibujo podrá ver que en estos dos últimos ya está diseñando y modificando piezas, conjuntos, mecanismos y hasta máquinas, razón por la que no tan solo tendrá conocimientos técnicos funcionales, sino que también debería tener un fino gusto por lo estético.

Para finalizar, en esta ocasión, quiero decir que no tan solo es mi intención poner de manifiesto la necesidad y la utilidad del dibujo técnico mecánico, sino que también destacar lo amplio y significativo que es en la industria en general. Y que como en el caso del niño que se valía de escasas líneas para transmitir sus ideas, así nosotros también, mediante el uso de gráficos, nos ahorramos una infinidad de palabras, por lo que, también en la vida cotidiana trazar líneas en particular está presente en cada instante. Y en muchos casos, no se puede reemplazar con fotografías o videos, razón por la que hay que aprender el manejo de los útiles tales como compases, escuadras, reglas, el tablero, etc.

Les cuento que al producir este pequeño artículo no se imaginan las veces que he sentido la necesidad de dibujar para explicar mejor la idea.