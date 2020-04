La reapertura de bancos colapsó la zona céntrica de la capital

Ayer se inició la tercera etapa de la cuarentena nacional por el coronavirus covid-19 y con ella la reapertura parcial de los bancos en todo el país. En el caso de la capital jujeña, se vivió un día atípico, al menos durante la mañana, donde se observaron largas colas de personas afuera de las entidades bancarias, como en diferentes comercios de la ciudad. Además, se pudo registrar que a comparación de otros días, el tránsito automovilístico fue mayor.

Y es que, según expresaron algunos transeúntes a El Tribuno de Jujuy, los motivos por los que salieron de sus hogares fueron ya sea por extracción de dinero, regularizar pagos de servicios, desbloquear tarjetas de débito, asesorarse sobre turnos y otros para realizar la compra de mercadería para toda la semana. A este panorama se sumó la importante presencia policial que desde temprano instaló vallas en el ingreso del casco céntrico para controlar la circulación vehicular.

Durante un recorrido de nuestro diario, también fue destacable el alto acatamiento al uso de barbijo social, ya que en el caso de Jujuy desde el viernes pasado es obligatorio llevarlo en los espacios públicos. De esta manera, nuestra provincia no fue la única que reflejó este escenario tras la tercera fase del aislamiento obligatorio, ya que las imágenes también se vieron replicadas en todo el país.

Los bancos de la capital jujeña, como del interior de la provincia reabrieron sus sucursales, con atención limitada a clientes con turnos sacados de manera previa y sin admisión de operaciones que se realizan por ventanilla, a excepción del pago a jubilados y pensionados que podían cobrar sus haberes. Esta modalidad, según informó el Banco Central de la República Argentina, (Bcra) se extenderá hasta este viernes 17.

Asimismo, los días para solicitar atención estarán definidos por la terminación del DNI, para personas, o del dígito verificador Cuit, para representantes de empresas, de la siguiente manera: hoy martes, los documentos terminados en 2 y 3; mañana 15, en 4 y 5; el jueves 16, los terminados en 6 y 7; y el viernes 17, en 8 y 9.

Sin embargo, pese a que se diera a conocer que la atención en bancos únicamente se llevaba adelante según la terminación del DNI y con turno online previo, algunos usuarios se acercaron a las entidades bancarias para recibir asesoramiento y otros, fueron sin haber gestionado el turno, debido a que según expresaron las páginas estaban "saturadas".

Mientras tanto, en un banco ubicado en La Madrid y Alvear, se observaron desde temprano largas filas de clientes, al igual que en una entidad bancaria cercana. En tanto que en una sucursal de la calle Güemes se notó a pocos usuarios aguardando ingresar al cajero automático.

También este panorama se replicó en Pago Fácil y Rapipagos de algunos barrios y centro de la ciudad.

Asimismo, en las casas de electrodomésticos, sólo se brindó servicio para que los clientes puedan regularizar sus cuentas.

Cómo sacar turnos y qué trámites se pueden gestionar

El trámite de turnos para la atención en bancos podrá hacerse a través de las páginas web de las entidades bancarias o las cuentas de home banking de los clientes, en donde sólo será necesario completar los datos personales (DNI/Cuil y correo electrónico) y la sucursal de preferencia (en base a la ubicación del cliente) para obtener el turno. Las operaciones que podrán realizarse son la suscripción de documentación para gestionar la apertura de cuentas, nuevas tarjetas de crédito o débito, préstamos o garantías; entrega de chequeras; pedir asesoramiento para la gestión de claves u otros productos; y operatorias con cajas de seguridad, entre otras. No se podrá acudir a los bancos para realizar operaciones como el pago de impuestos o servicio por ventanilla, extracciones o depósitos de dinero o cheques por ventanilla, o transferencias.

Las opiniones

A raíz de la cuarentena, pude observar que hay mucho control policial en la zona céntrica como en los bancos. Pienso que estamos haciendo las cosas bien. Fui al banco a ver si mi tarjeta de débito está habilitada debido a que los comercios no cobran con efectivo.

Me dieron de baja la tarjeta en noviembre y desde ahí pasé a cobrar por ventanilla, pero es imposible sacar turno, la página está colapsada, desde el viernes estoy intentando obtener uno. Pienso que esta situación se debe rever porque se complica para todos.

Asistí al banco únicamente para poder desbloquear la tarjeta porque sino se me complica cobrar mis ingresos esta semana. Me tocó numeración 9 para cobrar el viernes, aunque ya debería haber cobrado el sábado pasado pero no pude porque se me bloqueó.

He notado que el día de reapertura de los bancos se mostró complicado porque no se puede conseguir turno para poder cobrar en el banco, estamos todos limitados. Asistí a hacer extracción desde temprano. Debe haber mejor coordinación de los bancos.

En el primer día de reapertura de los bancos asistí a una sucursal de la capital para extraer dinero. En mi caso no tuve inconvenientes para hacer el trámite, a comparación de otras personas que sí lo tuvieron mientras esperaban o ingresaban a las sucursales.