Motorola Edge+ ya tiene fecha de presentación

Fue a través de una publicación en Twitter de la cuenta de Estados Unidos donde Motorola nos ha revelado el primer vistazo al Motorola Edge+, un teléfono que llegará con pantalla curva al más puro estilo de los Galaxy S8 o el Mate 30 Pro, de ahí que su nombre sea Motorola Edge.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG