No se registraron nuevos casos positivos ni sospechosos. Instan a cumplir con el distanciamiento social.

Once días sin nuevos casos de coronavirus en Jujuy

El Comité Operativo de Emergencia de la provincia confirmó que por 11 días consecutivos no se registraron nuevos casos de coronavirus en la provincia y pidió a la comunidad seguir cumpliendo con las medidas de prevención sobre todo el distanciamiento social en las calles.

El titular del COE, Omar Gutiérrez, informó que ya se evaluaron 64 casos sospechosos, descartando 59, cumpliendo así 11 días consecutivos sin casos positivos ni sospechosos. Asimismo, detalló que 1.320 personas continúan en vigilancia epidemiológica y están cumpliendo la cuarentena en hoteles tras regresar de otras provincias, mientras que 720 personas ya cumplieron con este periodo de observación.

Indicó que la apertura de los bancos y algunos comercios que realizaron cobranzas generó un importante movimiento en el casco céntrico, ante lo cual se pidió respetar el distanciamiento social.

Gutiérrez dijo que hasta el momento no hay una vacuna que nos proteja del coronavirus por lo que no se pueden dejar de lado las medidas de prevención como el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso del barbijo y toser en el ángulo del codo. Aclaró que el barbijo no debe dar una falsa sensación de seguridad ya que sólo evita la diseminación del virus.

El secretario de Turismo, Diego Valdecantos, indicó que continúan asistiendo a las personas que están cumpliendo cuarentena en hoteles de la capital y el interior.

Agradeció a los municipios y al Ministerio de Desarrollo Humano que están brindado alimentos a las personas que están en observación.

Aclaró que los test se realizan a las personas que cumplen cuarentena a partir del séptimo día dependiendo de la disponibilidad de los test. Dijo que la idea es hacer test para poder desocupar las camas y así poder permitir el regreso de más jujeños que están a la espera de la autorización.

El director de Emergencias, Guillermo Siri, indicó que hoy cobrarán por caja de los bancos los jubilados y pensionados cuyas pensiones sean menores a $17.859 que no tengan tarjetas de débito y cuyo DNI finalice en el número 2. También podrán asistir a los bancos los clientes cuyos DNI terminen en 2 y 3 que tengan turno. El horario habilitado para hacer filas en los bancos es a partir de las 7 de la mañana.