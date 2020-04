Se está comenzando a reactivar progresivamente la construcción

El secretario general de la Unión Obrera de la construcción de la República Argentina (Uocra) anunció que desde el lunes último, en el marco de las prevenciones dictadas por los gobiernos nacional y provincial debido a la pandemia del coronavirus, se comenzaron a reanudar progresivamente las actividades, pero sólo para el sector de la obra pública, y no así para la obra privada. Asimismo, señaló que la mayoría de las empresas se comprometieron a pagar la segunda quincena de marzo, y se están tratando los pagos para el mes curso, sobre todo tratando que no se produzcan despidos.

-¿Cómo repercutió la cuarentena en la actividad?

Como en todos lados porque fue una instrumentación para todos igual, y se paralizaron todas las obras y no hemos sido la excepción, como en todas actividades, las industrias, el comercio, la construcción. Todos hemos sufrido las mismas consecuencias, y no sé si termina siendo una afectación general exceptuando los que estuvieron afectados en prestar servicios los primeros días como la sanidad, los supermercados para el abastecimiento de las mercaderías, el transporte de alimentos que son los únicos que trabajaron durante la cuarentena, pero después la prevención era resguardarse en los domicilios en estado de aislamiento, y esto continúa para rato todavía.

-Cuántos trabajadores quedaron cesantes o sin empleo ¿Cómo se manejó ese tema?

Al ser una paralización general por el decreto nacional de necesidad y urgencia del presidente, todas las actividades salvo las esenciales, quedaron exceptuadas de seguir trabajando en un ritmo como en el que se venía haciendo y nosotros tuvimos las mismas consecuencias que tuvo todo el mundo se paralizaron en su totalidad, salvo las principales en la primera etapa de la cuarentena se paralizó todo.

-Lo entiendo, pero mi pregunta se refiere a cómo quedaron los trabajadores en esta actividad en especial, porque por ejemplo los empleados de comercio trabajan en relación de dependencia, y en este caso de la actividad de la construcción, como se hizo, ¿los empleados quedaron registrados en las obras?

La gran mayoría de las empresas se han comprometido a pagar lo que sería la segunda quincena de marzo cuando empezó a regir la cuarentena después del día 20 de ese mes. Ahora hubo una excepción de los trabajos de la obra pública, y por eso hemos tenido una reunión con el gobernador la semana pasada, para poder ver paulatinamente, que en forma gradual y de acuerdo a los protocolos sanitarios, se vuelva a retomar la actividad. Por supuesto que no va a ser con la misma cantidad de trabajadores porque se necesita tener un distanciamiento entre persona y persona, así que la obra pública se reactivará, e incluso ya han comenzado a partir del lunes a trabajar. La obra de la ruta nacional 34 por ejemplo ha comenzado con una cierta cantidad de personal, que son únicamente de la provincia de Jujuy, porque habíamos hablado que en lo posible no sean trabajadores de otras provincias porque dentro de todo, la provincia no registra nuevos infectados, entonces, sería prudente, y eso también lo hemos hablado con la mayoría de todas las empresas, de trabajar únicamente con gente de Jujuy.

-Entonces los trabajadores de la obra pública ¿comenzaron desde el lunes a trabajar?

Si, a partir de este lunes comenzaron a trabajar algunas obras de vivienda, porque también la semana pasada se habían reunidos los miembros de la Cámara Argentina de la Construcción con el gobernador Gerardo Morales, para volver a trabajar en la actividad tomando principalmente todos los recaudos sanitarios. Donde haya en cada lugar de trabajo alcohol, lavandina, que los baños estén adecuados en forma higiénica. También, que constantemente esté una persona encargándose de la limpieza, para que los compañeros puedan usar los comedores, y que haya un distanciamiento entre persona y persona.

-Y en la obra privada como se está haciendo ¿Se va a comenzar a trabajar también en forma gradual?

La obra privada todavía no está exceptuada para volver a trabajar. Se está volviendo a trabajar a medida que el gobierno va ampliando los lugares de trabajo y va haciendo excepciones en los lugares de trabajo. Por ejemplo en la obra privada, está hablando nuestro secretario general a nivel nacional, para ver por esos muchachos, esos compañeros que están afectados a la obra privada. También es cierto que no hay muchos emprendimientos privados porque ya el año pasado teníamos ese inconveniente de que son muy pocas las empresas que están haciendo algunos emprendimientos, pero de todas maneras, esos compañeros necesitan volver a la actividad, así que con esas empresas estamos viendo la posibilidad de volverlos al trabajo con un margen mínimo de personas.

-¿Cuánta gente trabajaría, tienen un número fijo o depende de la obra?

Y bueno, depende de la cantidad de compañeros que estemos trabajando, hay obras que no superan las veinte personas por empezar, y en forma gradual se van a ir incorporando algunos trabajadores seguramente la semana que viene. Y así en forma paulatina se irá retomando la actividad.

-Me decía que les pagaron la última quincena de marzo; ¿cómo están planeando el abono de los salarios para este mes?

Bueno, todas las empresas en su gran mayoría quisieron evitar el pago y las suspensiones, y encuadrarse dentro del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo para no pagar la totalidad de los salarios porque al no tener ingresos, aducen que no tienen la posibilidad tampoco de acceder a los créditos que es por medio del gobierno nacional para poder sacar unos créditos y afrontar los salarios. Entonces, esto seguramente va a llevar a que en la semana también tengamos unas reuniones, algunas conversaciones, porque algunas empresas se han comprometido a pagar el 50% de los salarios. En otras, estamos tratando de que paguen el 100% o ver la forma de que lleguen a cumplir con el 75% de los salarios, pero lo que estamos evitando son los despidos. Así es que salvo algunas empresas que nos han comunicado que al no tener la capacidad para volver a incorporar a todo el personal, porque así lo determinó el protocolo sanitario nacional, es que seguramente algunos compañeros van a tener que seguir prolongando las suspensiones. Reitero, más que nada es garantizar las fuentes de trabajo de los que veían trabajando, y de alguna manera, poder cubrir parte de los salarios de la primera quincena de abril.

-¿En el sector público quién se hace cargo de pagar los salarios?

De la segunda quincena de marzo se hacen cargo las empresas que se comprometieron a pagar, y ya empiezan a tener algunos inconvenientes con la primera quincena de abril. Todavía falta para que cierre las mismas, y por eso estamos en período de conversaciones y negociaciones. Hay empresas que seguramente van a poder acceder a la compensación que va ha hacer el gobierno nacional de pagar el sueldo mínimo vital y móvil, y después de ahí, seguramente se tendrán que hacer cargo las empresas del resto del total del salario, porque no todas las empresas tienen más de cien trabajadores. Eso ya estipula que hasta cien trabajadores, el gobierno se hace cargo del salario mínimo que ronda los 16 o 17 mil pesos.

¿Y qué se está tramitando en el sector minero?

Sí, lo que nosotros vemos que hay algunos inconvenientes para retomar la actividad, son dentro de los proyectos mineros, que es donde teníamos concentrada la gran cantidad de trabajadores afectados y en actividad. Que por disposiciones de las gerencias de las minas de Sales de Jujuy y Exar, únicamente están volviendo a trabajar pero con un mínimo de personal. Algunas empresas, otras también están en negociación para volver rápidamente a retomar la actividad. En ese sentido estamos hablando con las empresas constructoras, porque la principal actividad en algunas empresas mineras son los trabajos que tienen que ver con la producción, con la venta de insumos dentro de la minera. Nosotros no tenemos el convenio con ellos porque pertenecen al convenio del sector minero. Nosotros únicamente vemos lo que es la parte de construcción dentro del proyecto minero. Entonces, ahí las empresas constructoras podrían tener la voluntad de rápidamente volver a trabajar, pero depende de las disposiciones y directivas de la gerencia de cada mina.

-¿Algo más para agregar?

-Bueno; seguramente en esta semana había quedado pendiente una reunión con el gobernador para seguir diagramando los distintos trabajos que todavía hay para empezar dentro de lo que es infraestructura. Son trabajos dentro de las escuelas, que ya que está paralizada la actividad educativa, se podría comenzar a trabajar, y a licitar dentro de lo que tiene que ver con ampliaciones, y con reparaciones de escuelas. Por otra parte, decir que todos los días estamos recibiendo información de las empresas y de los compañeros para ver aquellos que no han terminado todavía de cobrar la quincena. Y bueno, para algunas empresas, que ya hemos tenido reuniones telefónicas virtuales juntamente con el Ministerio de Trabajo de la provincia, para garantizar el pago.