Varios pabellones de Tecnópolis -incluido el espacio donde funcionaba el estadio- fueron reacondicionados para instalar 2.452 camas no hospitalarias destinadas a la atención de pacientes leves de coronavirus, ante una eventual saturación del sistema de salud.

"Funcionará para descomprimir el sistema sanitario pero en el estadío final del proceso de los pacientes con esta enfermedad, cuando haya pasado su período crítico y no necesiten cuidados intensivos", dijeron fuentes oficiales a Télam en una visita de prensa realizada esta tarde.

Los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Salud, Ginés González García; y de Cultura, Tristán Bauer; recorrieron hoy el predio -la "zona roja", describieron- con un grupo de periodistas y precisaron que este centro sanitario estará operativo en aproximadamente 15 días, bajo la tutela de los ministerios de Salud de la Nación y la provincia de Buenos Aires, con la gestión de la Cruz Roja.

Según los cálculos de los especialistas, en el pico de la pandemia se podrían necesitar 16 mil camas extras para pacientes que no estén en situación crítica y no necesiten cuidados intensivos en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

"Hoy estamos con un número que es de 14 mil camas en los 24 distritos del conurbano, 2.000 camas en la ciudad de Buenos aires y 2.400 camas en Tecnópolis, o sea, superando esa previsión, pero no quiere decir que sean suficientes porque estamos en un escenario incierto", advirtieron los informantes.

Hasta el momento se pueden ver las camas distribuidas en 821 habitaciones en el predio Ferial, Foyer, Microestadio y Bajo Tribuna de Tecnópolis, además de espacios destinados a la farmacia y otros de descanso y trabajo para el personal.

Las habitaciones constan de tres camas, pero se les puede quitar un tabique para que, en caso de ser necesario, una familia pueda compartir el mismo espacio.

Además, se instalarán 300 duchas para uso de los pacientes, a razón de una cada 10 pacientes, "más un soporte de sanitarios extra por cualquier necesidad", indicó un documento distribuido por Presidencia de la Nación.

En cuanto al personal, se prevé la presencia de un médico cada 150 pacientes y una enfermera cada 50, con auxiliares de la Cruz Roja.

Según las fuentes, será el sistema público de Salud de la Provincia de Buenos Aires el que determinará qué pacientes, en situación de complejidad baja, serán derivados a Tecnópolis.

Es decir, aclararon, no será un centro de atención para el público en general.

Por otro lado, la dotación del personal voluntario será provista por la Cruz Roja Argentina y por "convocatorias realizadas por la autoridad del centro".

"Somos una coalición", describieron las autoridades nacionales. "Trabaja Nación, provincia de Buenos Aires, la Ciudad, municipios y otras provincias" también, explicaron, y mencionaron donaciones de grandes empresas y otros aportes para construir el centro sanitario.

Como ejemplo, señalaron que las empresas telefónicas pondrán a disposición ancho de banda para que la gente pueda utilizar sus celulares y que el intendente Jorge Macri ofreció el servicio de recolección de residuos comunes y patogénicos de Vicente López.

En cuanto a camas críticas, informaron que por el momento el sistema está lejos de estar saturado, ya que de las aproximadamente 8.500 disponibles en el sistema público-

privado, la mitad está sin ocupación y los pacientes en terapia intensiva con coronavirus no llegan al centenar.

"Buscamos lo mejor que podemos darle, no es un depósito de gente. Es calidad de vida, no es solo una cuestión sanitaria, ni un depósito de gente, sino que pensamos en darle un buen vivir", agregaron, y adelantaron que Cultura montará un cine para recreación de aquellas personas que vayan superando la enfermedad, manteniendo el distanciamiento social. "No es un hospital de campaña; son camas extrahospitalarias", aclararon.

Sin casos, Catamarca, Chubut y Formosa refuerzan el aislamiento

Las provincias de Catamarca, Chubut y Formosa siguen siendo las únicas en el país que no registran por el momento ningún caso positivo de coronavirus y comienzan la segunda etapa del aislamiento obligatorio reforzando las medidas de prevención y seleccionando con rigor qué sectores podrán volver a la actividad parcial. El ministro de salud del Chubut, Fabián Puratich, valoró que “esta provincia cumplió los 28 días sin casos positivos de coronavirus, lo que equivale a dos períodos de contagio, y eso tiene mucho que ver con las medidas restrictivas que se tomaron y los controles que se hicieron”.

El funcionario, en diálogo con Télam, aseguró que el gobierno provincial mantiene “una comunicación casi cotidiana con la provincia de Catamarca (que tampoco reportó casos), aunque ellos tienen un sistema mucho mas estricto que el nuestro en cuando al ingreso de personas”. Chubut tomó medidas restrictivas de circulación antes que las dictara el gobierno nacional, como el cerramiento de puertos, aeropuertos y terminales de colectivos.

Respecto a pequeñas poblaciones del interior provincial, el ministro de salud admitió que “se está evaluando permitir la actividad pero siempre y cuando se tenga un estricto control sobre el ingreso de personas y que solo se deje entrar a vehículos de abastecimiento”. Los buenos indicadores sanitarios contrastan con las dificultades que tienen los emprendedores privados, según reconocieron los voceros del sector en diálogo con Télam.

El presidente de la Federación Empresaria del Chubut (Fech), Pablo Tedesco, dijo que “el gobierno deberá ir previendo a qué sectores de la economía se va liberando para que se trabaje con pautas sanitarias, pero que comience algún tipo de actividad porque, de lo contrario, será una situación asfixiante e insostenible para muchos”. El presidente de la cámara de industria y comercio del Este del Chubut que representa a los hombres de negocios de Trelew, Rubén Villagra, aseguró que “nuestro sector siempre pondrá el ojo en atender la salud, eso es prioritario, pero como ya se superó esta etapa creemos que de a poco se pueden ir haciendo más flexibles las medidas o, como dice el presidente, administrar la cuarentena”. En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil ratificó que “el aislamiento preventivo obligatorio da resultados”.

Barbijo obligatorio: Caba y Mendoza

El gobierno porteño oficializó ayer el uso obligatorio de “tapabocas” para ingresar a comercios y oficinas públicas así como para circular en transporte público en toda la Capital Federal, medida que también tomó Mendoza, en tanto que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, confirmó que la provincia analiza esa posibilidad para evitar la propagación del coronavirus. La medida, que fue confirmada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fijó “el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad”.

La resolución, que comenzará a regir desde mañana, recomienda la utilización de este tipo de dispositivos “en cualquier otro ámbito o lugar” diferente a los contemplados en la resolución, por ejemplo, la vía pública. En ese marco, las autoridades porteñas informaron que regirán también las multas que van desde $10.000 pesos hasta $80.000 pesos para las personas que no acaten la norma. En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez, informó que a partir de mañana será obligatorio el uso de elementos de protección facial.

“A partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, he firmado hoy el Decreto 518 que establece, desde el próximo miércoles 15 de abril, el uso obligatorio de elementos de protección facial que cubran nariz, boca y mentón”, afirmó en su cuenta de Twitter.