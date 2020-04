Dos hombres alcoholizados protagonizaron un choque

Dos hombres que conducían sus vehículos bajo los efectos del alcohol protagonizaron un siniestro vial y tuvieron que ser trasladados en una ambulancia a la guardia del hospital “Pablo Soria”.

El hecho se registró ayer alrededor de la medianoche en un tramo de la colectora de la ruta nacional Nº 9, a la altura del barrio Coronel Arias, cuando los efectivos de la seccional 31º tomaron conocimiento de un siniestro vial frontal, donde habían dos personas heridas.

El personal del Same llegó también a lugar de los hechos y trasladó a un joven de 26 años con domicilio en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero con el diagnóstico de “fractura de miembro inferior izquierdo” y a un hombre de 31 años con domicilio en el sector B3 del barrio Alto Comedero con el diagnóstico de “policontuso”.

Los efectivos de Seguridad Vial que también fueron alertados por el choque frontal, percibieron en los conductores aliento etílico y le realizaron la prueba de campo alcotest, arrojan do positivo para los dos protagonistas.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, los vehículos protagonistas quedaron alojados en la sede policial como secuestro preventivo.

Los protagonistas del siniestro no supieron justificar su permanencia en la vía pública y además permanecieron algunas horas alojados, con custodia policial, porque luego de recuperar el alta médica debieron responder por los cargos de circular en estado de ebriedad, violando el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto desde el pasado 20 de marzo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia para evitar la propagación de la pandemia coronavirus, y sin un barbijo debidamente puesto, de uso obligatorio para circular en la vía pública por el gobierno de la provincia.

Los efectivos de la Seccional 31º del barrio Coronel Arias quedaron a cargo de las actuaciones complementarias y a las actas contravencionales la labró Seguridad Vial.