"Tiene que haber mucho más control de precios"

Cómo ven la situación de los precios en supermercados y comercios, especialmente de productos alimenticios?

Desde antes del coronavirus ya veníamos con suspensión de aumentos tarifarios y en ese marco igualmente había un proceso inflacionario que se daba sobre todo en el rubro alimentos, y veíamos el aumento en los precios dentro de ese rubro sin justificación. Eso manifiesta la realidad de los precios, por eso para nosotros el precio no es un componente formado por costos más una ganancia razonable, sino que el precio es pura especulación porque quien actúa como formador de precios se fija en cuánto puede ganar o hasta qué punto puede vender a determinado precio y a partir de ahí aparece el valor de un producto. Cuando apareció el tema del coronavirus, a los consumidores se nos da menos posibilidad de ver ofertas, de recorrer y mirar distintos precios y al haber gran dispersión de precios, hay pérdida del concepto de precio porque dejamos de saber cuánto cuesta cada cosa. Por otra parte se generaron corridas por parte de los consumidores por los rumores de desabastecimiento, lo que termina perjudicando a los usuarios porque ante el temor de que haya escases de determinado producto, compra a cualquier precio.

¿En este contexto de pandemia, se puede sugerir un boicot a la compra de determinados productos que tengan precios abusivos?

Eso lo discutimos entre las asociaciones de consumidores y yo creo que estamos en una situación difícil porque vemos muchísima gente con el bolsillo resentido porque sus ingresos normales se ven mermados. Uno va a los supermercados y el temor al contagio hace que uno busque comprar en el lugar más cercano a la casa y no en el más económico, o un lugar donde pueda comprar todas las cosas, desde frutas y verduras hasta carne y lácteos, de modo que, en ese contexto, recomendar un boicot a mí me parece que no resultaría efectivo porque la gente no tiene opción, y termina viéndose obligada a hacer las compras en el lugar más cercano. Saben que compran a precios más caros, pero cerca de sus casas. A mí no me parece que sea un momento para hacer boicot, porque además tampoco hay variedad de productos, es decir, hay fuertes limitaciones a esta posibilidad. Yo creo que son importantes los boicots, que los consumidores pensemos en acciones en común porque el poder de compra, es un poder muy fuerte pero si lo usamos sin una estrategia se pierde.

Para realizar denuncias de sobreprecios en la provincia se puede ingresar a través de www. consumoprotegido.jujuy.gob.ar.

¿La apertura de una mayor cantidad de comercios o la habilitación de locales que incrementen la oferta de productos, sería una solución a que haya mayor control de precios?

La batalla de los precios es una constante porque la estructura de comercialización es tan cartelizada, tan cerrada, dominada por seis o siete grandes cadenas, que nos impide poder lidiar contra eso. Si lográramos la aparición de nuevas alternativas en la compra y venta de mercadería sería muy importante, pero esas nuevas alternativas no deberían ser mas de las mismas grandes cadenas, sino sería ideal el desarrollo de otros sectores vinculados a la economía social, economía cooperativa, las mutuales, las proveedurías sindicales o de obras sociales, todo esos juegan un papel importante, igual que los mercados que en los que la mercadería llega del productor al consumidor.

Y así lograr eliminar las cadenas de comercialización en la que ese multiplica el valor de cada producto...

Sí, totalmente. El producto que genera un productor frutihortícola, llega a nuestras mesas con un valor muy superior, a veces hasta multiplicado por siete; a los productores les pagan migajas y a nosotros nos cobran fortuna, entonces la lucha está en que hayan nuevas opciones, nuevas alternativas, pero es necesario que estos lugares sean de una característica distinta orientadas a la economía social, de cooperativas, de productores para romper la concentración en pocas manos del eslabón minorista.

¿Se incrementaron las denuncias de consumidores en cuarentena?

No se incrementaron pero se siguen realizando. Nosotros recibimos las denuncias vía digital, mediante las redes sociales. Igualmente respecto a los precios, no es tan usual que los usuarios hagan denuncias, la gente busca más a las asociaciones de consumidores para hacer una queja, un pataleo, sacarse la bronca, porque una denuncia requiere un procedimiento en el que hay que invertir tiempo para llegar a una resolución y eso se da más en otras áreas, no así en materia de precios donde son más bien quejas las que hacen los consumidores.

También ha desaparecido el concepto de precio, nadie sabe cuánto vale cada cosa justamente porque se perdió la referencia del precio de cada producto.

Los precios máximos de referencia de productos pueden consultarse www.preciosmaximos. argentina.gob.ar/#/provincia/Jujuy.

¿Se reforzaron los controles durante la cuarentena?

Tiene que haber mucho más control de parte de las autoridades. Hemos visto los números y nos parecen pocas las sanciones y las clausuras. Pensamos que hay que aplicar la ley de abastecimiento y el código penal para aquellos que incurran en la violación del artículo 300 y siguiente del código penal que habla de cartelización de precios, hay que combatirlos, denunciarlos y los fiscales tienen que intervenir y llevarse adelante acciones penales y eso vemos muy poco. Querríamos una aplicación de la ley de abastecimiento mucho más fuerte. Con esta delegación de la fiscalización a los municipios que se decretó esta semana, es un paso, pero pensamos que se necesita más.

¿Qué pasa con las tarjetas de crédito, con los servicios básicos, aquellas personas que no pueden pagar se les puede cobrar intereses por mora o suspender el servicio?

No. Por decreto no se pueden suspender los servicios públicos durante este tiempo de cuarentena, y en esto incluye no sólo electricidad, agua, gas y telefonía fija, sino además incluye internet, telefónica celular y televisión por cable.

En cuanto a las tarjetas de crédito, salieron una serie de normas que van a empezar a aplicarse desde la semana que viene. Hay una prórroga automática de los vencimientos, pero aún así nosotros aconsejamos que más allá de estas garantías de no corte, siempre que sea posible es conveniente que la gente pague los servicios.