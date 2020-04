“El universo y el mundo nos están pidiendo, que valoremos y respetemos la vida”

Juntos reflexionan sobre este parate en las actividades de rutina, y cuenta cómo aprovechan el tiempo de aislamiento para seguir vigentes. Entienden que el capitalismo nos hizo olvidar de lo más importante que es la vida.

¿Cómo les afectó la cuarentena por el coronavirus en lo personal y en lo profesional?

DANIEL: La cuarentena te afecta en primer lugar, porque no podés estar cerca de la familia y los amigos. En lo profesional me imposibilita cumplir con mi labor docente, dirijo la Orquesta Melodías de Fuego y este año no pudimos arrancar, y no sé si podremos ponernos al día en algún momento, y uno extraña poder hacer música con niños y jóvenes, poder brindarles de alguna manera el amor que uno tiene por la música y como su aprendizaje y práctica nos hace mejores personas y con propósitos.

CECILIA: Personalmente me afecta al no poder estar en contacto con mi familia, ya que tenemos por costumbre reunirnos y pasar un día junto con mis padres, hermanos y sobrinos y también se extraña a los amigos. Profesionalmente, en el cumplimiento de mis actividades laborales y también sufrimos la cancelación de actuaciones que teníamos programadas en Salta con el Conjunto de Daniel Vedia, y en la provincia.

¿Para qué les sirve este tiempo de aislamiento?

D: A mí me sirve para leer tanto literatura como material con el que sigo formándome como músico. Escuchar música. Dedicar tiempo al instrumento. Cuando uno comienza el camino de la música le dedica mucho tiempo a la práctica, y en la medida que uno va adquiriendo responsabilidades esa práctica va quedando de lado. También me sirve para proyectar nuevos desafíos y escribir música, tanto arreglos como desempolvar composiciones que están en el baúl esperando salir al mundo.

C: Para pensarnos, repensarnos, para valorar todo aquello que tenemos… Se escucha a menudo y repetimos muchas veces “que no tenemos tiempo para…” y resulta que ahora te encontrás con ese tiempo y tampoco lo haces… - dice y se ríe-. Entonces es cuestión de actitud y de poner manos a la obra. Por otro lado, estudiar (flauta, a ponerse al día), leer todo lo posible, reinventarse para poder cumplir con lo laboral y las clases. Un día tenía que pasar y ahora es el momento de poner en práctica la virtualidad como medio educativo (es un desafío).

¿Qué actividades o proyectos tuvieron que suspender?

D: La principal actividad suspendida es la docencia. Luego la musical, que es proyectar conciertos, viajes y ensayar con el Quinteto, que siempre es un placer poder compartir con Gustavo Valeriano, Luis y Carlos Escalera.

C: Principalmente las clases, ensayos, actuaciones y en mi caso, la construcción de mi casa.

¿Están haciendo alguna actividad para mantenerse vigentes como músicos y como docentes? ¿Cómo son los días en esta reclusión?

D: Como vivimos juntos podemos ensayar repertorio que nunca pudimos ensamblar por falta de tiempo. Por ejemplo música brasileña que nos gusta mucho. Y esos ensayos los plasmamos en videos que compartimos con la comunidad a través de las redes sociales. Esto también puede convertirse en un proyecto discográfico, que de realizarse sería surgido en esta cuarentena.

C: Si, musicalmente estamos preparando y retomando repertorio con el dúo. Trabajamos y compartimos por los medios como Face y Youtube Videos totalmente gratuitos. En lo educativo y laboral, en mi caso tengo una responsabilidad institucional por lo que estoy a full con la comunicación con la comunidad educativa de la Escuela de Música –donde se desempeña como vicedirectora- y colaborando en la construcción del proceso educativo que nos toca vivir.

¿Cómo les afecta económicamente esta situación?

D: A mí en particular bastante, porque proyectaba para este año dar clases particulares, realizar conciertos, el trabajo con la orquesta y nuestro proyecto secundario, que es la cerveza artesanal.

C: Si bien, tengo dependencia laboral como docente, que me brinda el respaldo para enfrentar la situación, lamentablemente había planificado terminar la obra de mi casa por lo que solicité un crédito, y así dejar de pagar alquiler. Ahora me encuentro en una situación compleja porque debo pagar el crédito y seguir pagano el alquiler, será un tiempo de malabares.

¿Qué reflexión les cabe en estos momentos?

D: Como reflexión estoy de acuerdo con los que dicen que el mundo no puede seguir con el sistema capitalista preponderante, que consume los recursos del planeta y deja de lado a la mayor parte de la población. Ojalá esta pandemia nos deje como enseñanza que hay que respetar la naturaleza, y que el dinero no es lo más importante, sino la vida de las personas y el equilibrio con el medio ambiente.

C: Es importante tomarnos el tiempo para meditar, personalmente con uno mismo. El universo y el mundo nos están pidiendo, que valoremos y respetemos la vida. Que nos cuidemos y que aprendamos a cuidarnos. Nos acostumbramos a vivir en un torbellino laboral y capitalista que nos hace olvidar la importancia de convivir y de vivir sanamente, con respeto.

¿Qué piensan hacer cuando todo vuelva a la normalidad?

D: A mí me gusta reunirme con la familia y los amigos, así que primero sería recuperar este tiempo y brindar con cada uno de ellos. En lo profesional, seguir aportando a la cultura con nuestro granito de arena a través de la música y la docencia.

C: Uff. En primer lugar, poder abrazar y besuquear a mis padres y familia. Después, será poner en práctica la nueva rutina de vida, respetando y valorando los tiempos. Será todo un desafío.