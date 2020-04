Carta de una médica a Alberto Fernández: "Si puedo vivir con $40.000 su clase política podría vivir por unos meses con el 25% menos"

Se llama Estefanía Mazza Diez, tiene 32 años, y es cirujana en el hospital Materno Infantil de Mar del Plata, y en las redes sociales hizo un descargo luego de escuchar las razones por las que Alberto Fernández se niega a la baja de los sueldos de la clase política en el marco de la pandemia por coronavirus​.

“Si sus diputados, senadores o clase política se merecen no rebajarse los sueldos ($200.000 por mes) porque están disponibles a toda hora, ¿por qué yo, como médica, merezco un sueldo de 40.000 pesos por mes del Ministerio de Salud, cuando estoy disponible, al pie del cañón, trabajando con la vida de sus ciudadanos argentinos las 24 horas de los 365 días del año?”, se preguntó Estefanía.

Y contó su sentir, y quizás el de miles de médicos o de ciudadanos de un país con casi el 40% de pobreza, cuando el Presidente adujo que se ahorrarían sólo 200 millones de pesos si se reducían los salarios de la clase política.

“Dijo que no apoya que se rebajen los sueldos la clase política porque es el único ingreso que tienen. Y que 'sólo se recaudaría 200.000.000 millones de pesos, y qué hacés con eso? Nada'… Señor presidente, haría y mucho. Compraría antiparras, barbijos, camisolines, camas… ¿No cree que sea suficiente? Le aseguro que todo suma en esta crisis”, se explayó.

Lo cierto es que la carta que escribió la cirujana, y que publicó el diario La Capital, deja bien en claro que vocación no es lo mismo que gratuidad, trascendió las fronteras de Mar del Plata y los límites imaginarios que ella misma pensaba.

“Si para la sociedad está ‘naturalizado’ que un médico haga guardias de 24/36/48/72 horas no debería sorprenderle que en una pandemia un diputado esté al teléfono 12 horas al día”, se quejó y al final le soltó: “Y ya sabe… Si me necesita, no dude en llamarme… Pero hágalo a cualquier hora de los 365 días del año”.

La carta completa de la cirujana marplatense: