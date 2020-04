Tras la cuarentena, tres jugadores argentinos quedaron varados en Bolivia

No reciben respuestas del consulado y no cuentan con recursos para solventar gastos de alquiler y comida. Los jóvenes integran el plantel del Club Mojocoya.

Tres jugadores argentinos, uno residente en San Pedro de Jujuy y dos de la provincia de Buenos Aires, que militan en el Fútbol Club Mojocoya del vecino país de Bolivia, se encuentran varados en Sucre y atraviesan una crítica situación, debido a que ya no cuentan con recursos económicos para afrontar el alquiler y la comida. Luego de que se estableciera la cuarentena, el pasado 13 de marzo, el club boliviano se desatendió de los jugadores, y los tres debieron alquilar un cuarto y pedir ayuda a los vecinos para que les permitieran utilizar su cocina y heladera, comprar mercadería y poder preparar sus alimentos. Los tres argentinos, intentaron por todos los medios buscar una respuesta del Consulado Argentino y de Migraciones, sin poder obtener una respuesta positiva al urgente pedido. Ante la difícil situación, solicitaron ayuda a las autoridades argentinas para poder regresar al país.

A principios de febrero, Nahuel Méndez de la localidad Temperley y Gustavo Tesonotte de Berazategui, llegaron hasta el vecino país para integrarse al plantel de Futbol Club Mojocoya y en los primeros días de marzo lo hizo Javier Gregorezyn, los tres con muchos sueños por cumplir, pero nada hacía prever lo que vivirían pasadas las dos semanas de marzo.

En una comunicación con nuestro diario, el habilidoso delantero que vistió la casaca de Tiro y Gimnasia en esta última temporada, relató la experiencia que está viviendo. “El viernes 13 de marzo se dictó la cuarentena, el presidente del Club Mojocoya, fue al entrenamiento y nos dijo que el lunes, el plantel se trasladaría a un pueblo llamado Mojocoya, que está a tres horas de Sucre, que allí nos íbamos a instalar para entrenar más tranquilos. El domingo a la noche, nos dijo que desde la Federación le bajaron una orden que no podían hacer más actividad, que debían suspender todo y nosotros nos dimos con que ya no había transporte, no había nada como para que podamos llegar a la frontera”, dijo Gregorezyn.

Apuntó que todo se está haciendo difícil porque son ellos quienes deben hacerse cargo de solventar todos los gastos de alojamiento y comida, ya que el presidente del club, inventa miles de excusas para no atenderlos. “Los tres estamos alquilando un cuarto, un vecino de arriba nos presta la cocina para que podamos cocinarnos. La verdad que no la estamos pasando muy bien, estamos acá en la ciudad de Sucre sin poder volver a casa. Llamamos al Consulado pero no nos dan respuesta y la verdad que se está haciendo muy difícil, estamos en cuarentena total, sólo tenemos un día a la semana para poder salir a la calle y cada vez que nos toca el número de documento, acudimos al consulado o a migraciones y no nos dan respuesta”

Expresaron que lo único que quieren es tratar de llegar a sus casas, “jamás pensamos que viviríamos esta situación, sólo vinimos a trabajar, no vinimos de vacaciones, nosotros como tantos otros jugadores, dejamos nuestras casas, nuestra tierra para buscar un porvenir para poder mantener a nuestras familias. Nunca pensamos que podía pasar esto. Queremos regresar a nuestras familias cumplir la cuarentena, respetarla y quedarnos en casa y ya no pasar las necesidades que estamos pasando”.

Cabe acotar que datos recabados por nuestro diario permitieron saber que clubes de otras ciudades de Bolivia, se comprometieron a ayudar a los jugadores extranjeros, les están abonando el sueldo, y los ayudan a solventar los gastos de alojamiento o los ubican en albergues y les entregan mercadería, por lo que no se pueden entender la conducta de la dirigencia del club Mojocoya, al dejar sin asistencia a los jugadores argentinos.