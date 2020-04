Incertidumbre en el sector de las gomerías y talleres mecánicos

Pese a que están exceptuados señalan que no tienen trabajos y les cuenta afrontar pago de sueldos a empleados. En las casas de repuestos del automotor, no pueden atender al público y trabajan con modalidad delivery.

Con pocos clientes y restricciones empezaron a atender desde el lunes y en otros casos, desde ayer, los talleres mecánicos y gomerías de la capital jujeña. Luego de 30 días de inactividad laboral, abrieron sus puertas exclusivamente para atender a quienes están exceptuados de la cuarentena. Asimismo, tras un relevamiento, nuestro diario conoció cómo afrontan la actividad los diferentes talleres ubicados en la zona céntrica y en algunos barrios capitalinos. Se pudo percibir que entre los propietarios y empleados reina la incertidumbre, debido a que se ven afectados por el escaso movimiento de clientes, a otros les cuesta afrontar el pago de alquiler y además sienten que la caída económica se acentuó fuertemente en el rubro del automotor. En el caso de los comercios dedicados a la venta de repuestos, neumáticos y piezas para autos, motos y bicicletas se encuentran brindado servicio pero únicamente bajo la modalidad delivery.

De acuerdo a las últimas definiciones presidenciales, los talleres mecánicos fueron habilitados para volver a trabajar en el marco del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional a fin de evitar la propagación del coronavirus en el país.

CERRAJERÍA AUTOMOTOR/ OTRAS DE LAS ACTIVIDADES QUE VIENE AFRONTANDO BAJAS.

Según las medidas dispuestas, los talleres y gomerías solamente pueden prestar servicio a exceptuados como vehículos de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, transporte público, salud o personal autorizado para circular durante el aislamiento.

No se entregan repuestos

En un taller de cerrajería del automotor ubicado en el barrio Alto Gorriti, indicaron que la situación cada vez se torna más crítica. "No tenemos fondos para poder pagar los sueldos de los empleados, tampoco el alquiler", dijo el propietario Fernando Bolivar, al mencionar que por el momento la demanda es muy pobre. Igual panorama atraviesan en un taller ubicado en calle Lisandro de la Torre 645, donde se hacen frenos y embragues y ofrecen venta de repuestos. Señalaron que hasta el momento no recibieron clientes y esperan que durante la semana se reactive el sector. "Los proveedores de repuestos no están entregando mercaderías", dijeron.

Desde un taller de chapa y pintura ubicado en el barrio Luján indicaron que son positivas las medidas que se están llevando a cabo para cuidar la salud de las personas pero a su vez destacaron que rubros como supermercados y negocios aprovechan la situación para aumentar el costo en algunos alimentos.

Afrontar pago de alquiler

Mientras tanto, sobre la avenida Mosconi del barrio Chijra se encuentra una gomería que a comparación de otras tuvo un leve síntoma de alivio en la atención. El propietario Facundo Alberto indicó que aún así el panorama económico es crítico y esperan poder llegar a un acuerdo con el dueño del local para que le de prórroga para el pago de alquiler. "Tuvimos una leve atención de clientes que buscaban algunos servicios. Espero que con los días la demanda sea favorable", anheló.

Las opiniones

PABLO RIVERA, GOMERO

En el primer día que abrimos la demanda fue favorable porque por lo menos se acercaron algunos clientes para calibrar la rueda, balancear o parchar los neumáticos.

Estos servicios durante la cuarentena no tuvieron remarcación. Teniendo en cuenta la situación de emergencia que venimos atravesando, desde la gomería llevamos adelante las medidas preventivas.



ALEJANDRO TOLABA, MECÁNICO

Estuvimos casi un mes con la actividad parada, el lunes abrí el taller y no recibí a ningún cliente. Estamos tratando de salir porque se juntan las cuentas y hay que afrontar los diferentes pagos. Sin embargo, antes de que se dicte la cuarentena, los talleres ya veíamos pasandola mal, llegábamos a cubrir algunas cuentas, pero ahora no hay trabajo ni movimiento.

DANIEL TOLABA, CHAPISTA

Hoy la gente prioriza la salud y la alimentación. Mientras que el trabajo por un rayón de un auto o un pequeño choque lo dejaron de lado. En mi caso hice un par de trabajos en domicilios porque estas personas no cuentan con permiso de circulación y querían evitar las multas. Hasta el momento, no asistió nadie al taller y todo sigue subiendo.