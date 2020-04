Intiman a obra social para que cubra tratamiento

Una verdadera odisea vive desde diciembre Ezequiel Ruiz, un hombre de 53 años, residente en Tilcara, al que le detectaron cáncer renal. Cuando le anunciaron que tenía la enfermedad acudió a un profesional muy reconocido, el oncólogo clínico Alejandro Salvatierra, quien le recomendó un tratamiento específico para su patología. El hombre se dirigió a la Obra Social de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Osuthgra), en la que está afiliado desde hace 23 años, para que le autoricen las prácticas. Durante dos meses estuvo esperando una respuesta que jamás llegó, por lo que se dirigió a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar sus derechos, donde tampoco tuvo una respuesta.

Entonces, recién en febrero la obra social se puso en contacto con él y le comunicó que no iba a autorizar esa práctica, sino que le sugería otro tratamiento. Ante esta respuesta, el paciente acudió nuevamente a su médico de cabecera quien elaboró un informe para la obra social, indicando el por qué de la conveniencia del tratamiento que él recomendaba y no el que había sugerido la obra social, mencionando a su vez que la medicación consistente en "Ipilimumab" más "Nivolumab", estaba autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). El médico preocupado por las demoras en iniciar el tratamiento le recomendó al paciente Ruiz hacerse nuevamente los estudios y, lamentablemente dieron como resultado que la enfermedad estaba en proceso de metástasis.

Ya era marzo y el tilcareño no tenía ninguna novedad y la enfermedad avanzaba y ahí es cuando decide acudir a la Justicia porque no podía seguir esperando, teniendo en cuenta que su vida corría riesgo. "No es lindo estar así, yo estaba bien, este cáncer avanzó y si en su momento yo contaba con la medicación podía hacerme tratar a tiempo, hace seis meses que estoy esperando", sostuvo el paciente.

Con el patrocinio de los abogados Noelia Fernanda Ramos y Roberto Oscar Pérez, presentó un recurso ante la Justicia federal, porque la obra social era nacional y ese era el ámbito donde debía realizar su planteo. Allí, según relató a nuestro diario, obtuvo una respuesta inmediata en la que le daban la razón y que estaba en todo su derecho a recibir el tratamiento encomendado por su médico de cabecera.

Asimismo, el abogado Pérez le explicó a este diario que antes de que se registre la pandemia por el coronavirus, el 12 marzo es que acude Ruiz a su servicio para encontrar una solución cuanto antes a su problema de salud. En una primera instancia mencionó que junto a su colega plantearon una cautelar en la Cámara Civil y Comercial del Poder Judicial de Jujuy. Días después en el país se dictó el aislamiento preventivo y obligatorio y a su vez entró en vigencia la feria judicial extraordinaria, pero el expediente no pasó a feria, por lo que los profesionales decidieron interponer una medida cautelar como "autosatisfactiva" en contra de la obra social.

Seguidamente el abogado resaltó que Osuthgra, al tener alcance nacional, el expediente recayó en el Juzgado federal Nº1, que hizo lugar al planteo acogiendo favorablemente al pedido y dictó sentencia. "La Justicia actuó al instante porque interpusimos la acción judicial y al cabo de unos días tuvimos hecho el oficio. Hicimos todas las dirigencias pertinentes y ahora falta que la parte material se concrete", expresó.

El quinto más frecuente

El cáncer de riñón es el quinto más frecuente en nuestro país, detrás del de mama, colon, próstata y pulmón. El 90% corresponde a carcinomas de células renales (CCR), de los cuales entre un 20% y un 30% se diagnostica cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, y entre quienes se detecta en forma precoz, un 30% desarrollará metástasis en el tiempo.

Esto representa un cuadro complejo y agresivo para el que existe una necesidad insatisfecha de tratamientos de primera línea que retrasen la progresión de la enfermedad y ofrezcan un perfil de seguridad aceptable.

Los principales síntomas que permiten sospecharlo son dolor persistente al costado del abdomen o en la espalda baja, un bulto en aquellas zonas, sangre en la orina, descenso involuntario de peso, pérdida de apetito, fiebre persistente no causada por una infección, fatiga y anemia.

Otras señales que deben ser tenidas en cuenta son cansancio, pérdida del apetito y de peso sin hacer dieta.