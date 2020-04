Vertiginosa capacidad de contagio de un virus letal

Lo que más asombra del virus es la capacidad de contagio que posee y los grupos etarios que tomó predominantemente para atacar, indicó Claudia Marcela Acosta, médica infectóloga del "San Roque".

En ese sentido afirmó que "no es que ninguna persona puede enfermarse, sino que todos podemos enfermarnos, pero las características etarias de los que han muerto en el mundo llama mucho la atención. Además de la ligera protección que tiene entre los niños y adolescentes, aunque también se sabe que en el mundo ocurrieron casos de fallecidos, pero son los menos".

"La capacidad de ataque y de contagio nos asombra porque fue en muy pocos meses que todos fueron afectados, y esto es muy distinto a otros tantos virus que surgieron y no trascendieron tan rápido como ser el ébola o el HIV que llegó a todo el mundo, pero se logró establecer una meseta, sin embargo, con este virus no. Además, la falta de disponibilidad de un tratamiento hace que no se pueda frenar, por esa razón solamente tenemos para cuidarnos las medidas de aislamiento y las sanitarias", agregó.

Localizar casos

Al no haber tantos casos en Jujuy hay más facilidad para detectar el contacto de una persona con algún infectado o sospechosa. Eso hace la diferencia y se interroga a los que tuvieron contacto con alguien que viajó a cualquier provincia, recordemos que dentro de la Argentina hay provincias que tienen circulación local, como Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza y Buenos Aire, el resto no, explicó Acosta.

Todavía, en este momento de la pandemia y en nuestra provincia "podemos recurrir a un interrogatorio, pero cuando el pico ocurra no se podrá. Hoy podemos bloquear preguntando los contactos que tuvo la persona que manifiesta síntomas; de todos modos, para que todos estén tranquilos, cuando no hay casos claros nosotros los estudiamos igual", manifestó.

También señaló que "por ahora mucho no podemos decir sobre lo que pasará en el país y en la provincia, pero coincidimos con lo que dicen las autoridades que se espera que llegue el pico y no es que con todas estas medidas no llegará a Jujuy. Lo que esperamos es que la intensidad sea menor por todas las medidas y condiciones que estamos tomando. Se insiste mucho que para evitar esta gran diseminación se mantenga lo que es la distancia social y la higiene de manos".

Hay que seguir respetando eso "porque será la única manera de lograr que el pico no sea tan pronunciado ni tengamos esa curva, no debemos aflojar, ni caernos", finalizó.