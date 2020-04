Un asteroide del tamaño de una casa pasará hoy cerca de la Tierra

Un asteroide recientemente descubierto volará cerca de la Tierra , pasando justo dentro de la órbita de la Luna.

Si bien no representa un riesgo para nuestro planeta , el bólido 2020 GH2 pasará a una distancia de aproximadamente 359.000 kilómetros. La distancia promedio de la Tierra a la luna es de aproximadamente 385.000 kilómetros.



El asteroide 2020 GH2 tiene entre 13 y 70 metros de ancho , o aproximadamente el tamaño de una vivienda unifamiliar, según publicó el portal Space.com en base a información del programa de vigilancia de asteroides de la NASA.

