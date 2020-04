Bombero fue a retirar la ayuda social y encontró 8 millones de dólares

La semana pasada los estadounidenses empezaron a recibir en sus cuentas bancarias cheques de ayuda económica acordada por el Gobierno federal para paliar las consecuencias de la fuerte recesión causada por la pandemia del covid-19.

Charles Calvin, un bombero voluntario de New Chicago (Indiana), fue uno de los primeros a quien, sin saberlo, el pasado viernes le llegó el pago, informaron medios locales.

Durante el fin de semana el hombre fue a retirar unos 200 dólares de un cajero automático y al mirar el balance descubrió que tenía 8.200.000 dólares en su cuenta. En principio no se lo creyó y volvió a comprobarlo otra vez. El balance seguía igual.'

Este lunes Calvin llamó al banco para hacer la consulta, pero allí le dijeron que ya no tenía la suma millonaria en su cuenta, aunque sí se le había ingresado el importe de 1.700 dólares que le correspondía como ayuda social.

A pesar de recibir el dinero extra el bombero se sintió decepcionado. "La verdad es que apesta", aseguró a la emisora. "Eres millonario un segundo y de repente vuelves a estar arruinado. Pero una vez que eres pobre ya solo puedes ir a mejor".

Calvin todavía no está seguro de si fue un error del Gobierno federal, de su banco o del cajero automático que utilizó, pero afirmó que al fin y al cabo estaba contento de haber obtenido la cantidad de dinero que le correspondía.

Este lunes el Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que una gran mayoría de ciudadanos estadounidenses con derecho a la ayuda federal recibirían el pago durante las próximas dos semanas, y unos 80 millones lo harían ya durante esta semana. .

