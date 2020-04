Más de 80 mil desconocidos celebraron el cumple de un niño y la “fiesta” se hizo viral

La pandemia puso en pausa los grandes festejos en familia y con amigos, en el medio quedaron las celebraciones de cumpleaños. Pero eso no frenó al periodista americano Jody Smith para que organizara una sorpresa virtual a su hijo Brandon que cumplía 12 años.

La idea propuesta por el analista de la liga deportiva de fútbol americano (NFL) fue sencilla y a la vez original. A través de su cuenta de Twitter convocó a miles de desconocidos alrededor del planeta a participar: “No puedo darle a mi hijo la fiesta que merece, pero Brandon ama la geografía. Le encantaría que compartas la imagen o contestes diciendo dónde estás para que pueda completar su mapa”.

This is my son, Brandon. Today is his 12th Birthday. I can’t give him the party he deserves but Brandon loves geography.



He would love it if you would RT or reply where you are so he can mark it on his map. pic.twitter.com/nO0draKinL — Jody Smith (@JodySmithNFL) April 11, 2020

El pedido fue publicado el sábado 11 de abril, y en menos de 24 horas el tweet superaba los 100 mil me gusta y alcanzaba los 30 mil retuits. Los mensajes de los “invitados” llegaron de todos los continentes, ideal para esta fiesta, ya que Brando quería armar un mapa completo, según publicó Infobae.

El éxito de la convocatoria se hizo viral, el hashtag Brandon fue Trending Topic en los Estados Unidos, durante el sábado. Los usuarios en redes escribieron desde Noruega, Italia, Francia, Turquía, España, India, Australia, Chile, Colombia, Escocia, Jamaica, e inclusive Argentina.

JessMcFly -una joven argentina- mandó su saludo virtual."Feliz cumpleaños Brandon!!! Desde Tandil. (Argentina!) The oldest Hills in the world (las sierras más antiguas del mundo). If you like tennis, that’s where Juan Martín Del Potro lives.(Si te gusta el tennis, aca nació Juan Martin del Potro)".

Wow y’all are amazing! He’s updating each one as they come on. Thanks so much! pic.twitter.com/U5ZiPMk7on — Jody Smith (@JodySmithNFL) April 11, 2020

Amy Track, una de le personas desconocidas para Brandon, no solo le envió felicidades, sino que le adjunto una foto de la vista que tiene desde su casa en plena cuarentena. “Feliz cumpleaños Brandon. Vivo en Los Angeles -esta es una foto cerca de mi casa. Espero que tengas un feliz día (con mucho helado y torta). Feliz Cumple otra vez, y hola”.

Entre tantos saludos hubo tiempo para soplar las velitas de la torta, algo que también quedo inmortalizado en las redes. Mientras tanto los invitados seguían activos. Inclusive, se sumaron personalidades conocidas, y allí estuvo el general inglés Alastair Bruce, que se encargó de hacerle una invitación especial.

Happy birthday Brandon! We love making maps too, so here's one of the 88,000 people on Twitter who wished you a happy birthday all around the 🌍https://t.co/CEAE21AaBC https://t.co/xRKchyn0UC pic.twitter.com/QpARt70aLB — Twitter Data (@TwitterData) April 12, 2020

“Hola Brando, soy el gobernador del Castillo de Edimburgo, una antigua fortaleza en el corazón de la gran capital de Escocia. Un día, cuando termine #Covid_19, trae a tu familia para viajar al pasado. #HappyBirthdayBrandon”.

Entonces llegó el turno de Brandon de compartir su regalo: en una hoja en blanco trazó el mapamundi y marcó con puntos la ubicación de cada ciudad de la que recibió su saludo. El cumpleaños aún no había terminado, porque la empresa Twitter también quiso aportar su granito de arena. La cuenta de data que analiza las conversaciones en redes le hizo su propio homenaje cosmopolita, retomó la información y generó un heatmap. Entre el distanciamiento social y el excepcional modo de festejarlo con miles de desconocidos, serán dos motivos para que Brandon no olvide jamás esta fecha.

