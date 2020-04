"Dejará una sociedad solidaria o más individualista y egoísta"

Naciones que reconsiderarán su forma de gobernar, personas más abiertas a ayudar a los demás y otras más individualistas son algunas de las características que tendrá la sociedad postpandemia, en el marco de una incesante crisis económica, explicó la antropóloga jujeña Florencia Nieva.

"La sociedad completa tiene que hacer de contralor del Estado para que no se sobrepasen libertades", indicó la antropóloga.

En ese contexto señaló que se está dando a nivel social una solidaridad bastante pronunciada en el ámbito comunitario que trascendió desde la aparición del virus y que puede instalarse en la sociedad pero también lo hará un extremo individualismo marcado por procesos de estigmatización que se generaron y potenciaron también este último tiempo.

Para ejemplificar esta situación aseguró que se observan escraches a quienes salen a comprar o a posibles infectados, "denuncias a la Policía porque un vecino salió o casos de violencia institucional que se dan como ser golpizas de policías a personas que salen, que a su vez son aplaudidas en redes sociales. Por eso hay que replantearse si la pandemia dejará una sociedad más solidaria o más individualista y egoísta".

Por eso, "la sociedad completa tiene que hacer de contralor del Estado porque al hacerse más fuerte tiene beneficios pero también ocurren situaciones que sobrepasan libertades con mecanismos de violencia institucional o discursos estigmatizantes o racistas como el caso de Jair Bolsonaro por ejemplo o también lo vimos en gobernadores provinciales que aumentan el odio", añadió.

Asimismo comentó que cuando esto pase, "no creo que la vida sea igual a antes de la pandemia porque a nivel económico habrá una crisis de magnitudes parecidas o superiores a la que ocurrió a principios del siglo XX. La situación no se normalizará tan rápido, el virus llegó para quedarse y las prácticas de higiene y relaciones social seguirán como ahora, quizás un poco más flexibles en un futuro".

"La predicción a futuro es una crisis económica y una preeminencia de los Estados con mucho más control, algunos más autoritarios que otros, por sobre la economía y la sociedad neoliberal de supuestas libertades individuales, se demostró que los Estados-Nación que no siguen esas políticas son los que mejor están controlando la pandemia", aseguró.

Estado con más control

En relación a lo que puede pasar el día de mañana en cuanto a las políticas estatales, sostuvo que "estoy segura que muchos Estados del mundo se van a replantear su rol en relación al acceso a la salud pública, porque se ven colapsos en este sistema y más en los países en los que la salud es privada. Las políticas capitalistas financieras y neoliberales se van a repensar".

Cambios paradigmáticos

Al ser un fenómeno mundial que atraviesa todos los estratos sociales cambia el panorama político, económico y social.

"En el plano económico se está viendo la desestabilización de economías nacionales completas, en lo social hay cambios paradigmáticos en las relaciones de las personas, y sobre todo en la interdependencia que existe en la sociedad que tuvo que cortarse de repente generándose nuevas alternativas de relaciones sociales. Coincido con Federico Fernández, conocido antropólogo, que dice que no está de acuerdo con llamarlo distanciamiento social, porque nos seguimos relacionando pero con formas alternativas que utiliza la población para seguir manteniendo un contacto con otras personas", finalizó.

Un impacto mayor en sectores más pobres



SOLIDARIDAD/ SE NOTA MUCHA AYUDA COMUNITARIA EN LA GENTE PERO TAMBIÉN FALTA DE EMPATÍA DESDE QUE APARECIÓ EL VIRUS.

El virus es transversal a todos los estratos de la sociedad pero en aquellos sectores más vulnerables su incidencia es mucho mayor porque además de centralizar sus esfuerzos en las medidas de higiene, estas personas tienen graves problemas económicos y no pueden trabajar.

En ese sentido, la antropóloga Florencia Nieva indicó que “hay una falsa idea de que el virus no discrimina porque las desigualdades existentes en cada contexto impactan en la forma en que incide en esas poblaciones. El virus se inserta en la sociedad con las desigualdades que existen en cada lugar, en Argentina tenemos un país que fue devastado por políticas del macrismo que dejó mucha pobreza, entonces cuando el virus llega a ese sector crea catástrofes sin límites”.

Explicó que esta situación repercute más en quienes están dentro de la economía popular, los que viven el día a día a través del trabajo doméstico o la venta ambulatoria. Además salpica en lo educativo, porque los que no tienen acceso al internet no pueden educarse.

En los sectores más vulnerados “el cuidado de la salud, la educación, la higiene u otras cuestiones que uno piensa que las tienen satisfechas como el acceso al agua potable para lavarse las manos, no las poseen y no existen en muchos barrios del país. Hay familias que no tienen una vivienda digna y viven en pésimas condiciones, para ellos se les hace mucho más difícil. Y en especial cuando esas personas viven gracias a trabajos de la economía popular, cuando las condiciones mínimas no están garantizadas, las exigencias como ser el aislamiento y las otras medidas, pueden ser contradictorias”, agregó.

Economía y política

Lo más importante a nivel macro y estructural es la relación que se da entre los planos económicos y políticos, “a nivel político se reacciona dependiendo de cada Estado-Nación”, dijo.

Para concluir afirmó que “se ve también que los Estados que reaccionaron mejor son los que tienen un control más fuerte de todos los sectores de la sociedad. Pero las naciones más neoliberales tienen un avance del virus mucho más grande y cantidades enormes de muertes como ser Estados Unidos o Italia que aquellos que tienen más control como ser China o Argentina también que el virus se propaga más lento ya que se tomó como referencia a esos países”.