"Los boliches seremos los últimos en reabrir"

A un mes de declararse las primeras medidas preventivas por el coronavirus en la provincia, son numerosos los sectores que se ven económicamente afectados, entre ellos los empresarios de la noche y sus trabajadores, ya que al estar impedidos de abrir sus locales no cuentan con recaudación para solventar los sueldos y demás obligaciones tributarias. Desde el sector se mostraron preocupados por la situación, y ya analizan medidas preventivas para cuando retomen la actividad. Con cinco fines de semana perdidos, sin poder trabajar, los dueños de boliches y locales nocturnos atraviesan una delicada situación. Así lo explicó el titular de la Cámara Jujeña de empresarios de confiterías bailables y afines, Daniel Toffoli, quien señaló que su sector es uno de los más afectados ya que fueron "los primeros afectados y vamos a ser los últimos en reabrir". Dijo que "la situación es muy complicada, no estamos facturando nada y se nos van acumulando las obligaciones que tenemos como los alquileres, las boletas de luz, impuestos, además debemos atender los sueldos del personal porque si bien sólo abrimos los fines de semana, algunos empleados tienen tareas durante la semana, más bien de tipo administrativas y las tenemos que cubrir, eso nos va a generar un quebranto hasta que podamos retomar la actividad", señaló. En este sentido advirtió que los sueldos del mes de marzo se afrontaron "desde alguna reserva que pueda tener cada uno porque no tuvimos facturación, prácticamente en todo el mes", dijo y remarcó que por el momento se conservan los puestos de trabajo. "Las empresas toman la decisión de despedir en un caso extremo, la intención no es despedir a los trabajadores porque cada uno de ellos es importante, siempre hacemos lo posible por mantenerlos como sea", sostuvo.

Más adelante Toffoli celebró las medidas implementadas por el Gobierno vinculadas a cuestiones impositivas, y la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia, destacó que desde por su parte, desde el sector prevén una serie de medidas que ayuden a reactivar la actividad lo antes posibles, preservando la salud de las personas. Entre las iniciativas que propondrán para la reactivación de la actividad, señaló disminuir la capacidad al 50%, solicitar la reducción de impuestos y permisos, pedir la colaboración al Ministerio de Salud para tomarle la temperatura a quienes ingresen al boliche; adentro de cada local las personas deberían estar con guantes y barbijos, reducir la cantidad de personas en los baños, no más de dos o tres por vez y disponer personal para que eso se cumpla, prohibir la venta de tragos para evitar la manipulación de vasos, solo vender bebidas envasadas, poner a disposición alcohol en gel, y demás medidas que tienden a cuidar la salud de los clientes y los propios trabajadores de cada lugar. En este sentido, recordó la experiencia del 2009 cuando surgió la Gripe A, donde se vivió una situación similar con el cierre de boliches y locales nocturnos. "En ese momento tomamos una serie de medidas similares es por eso que hemos pensado que cuando la curva este aplanada probablemente conversaremos con el Ministerio de Seguridad y de Producción, para ver cuando podemos empezar a trabajar con esta serie de medidas", cerró.