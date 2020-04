A través de un comunicado la Fatap sostuvo que no podrá afrontar el sueldo íntegro de marzo.

Admiten que no pueden pagar salarios a choferes

Por Luis Caraballo

La situación en el transporte de pasajeros urbano, de media y larga distancia se agrava cada día más. Empresarios nucleados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) reconocieron que no podrán pagar la totalidad de los salarios de sus trabajadores por el mes de marzo, como tampoco podrán hacer frente a los meses que vienen en el caso de continuar esta situación.

Días atrás se conoció que los trabajadores al volante de media y larga distancia del transporte de pasajeros percibieron solamente la mitad de su salario, aunque, algunas empresas les informaban que iban a completar el 50 % restante. En tanto aquellos que pertenecen al rubro del turismo y alternativos, no cobraron nada de sus salarios.

En tanto que el secretario general de la UTA Jujuy, Sergio Lobo, explicó a medios locales que están manteniendo reuniones con delegados de cada una de las empresas para ver si adoptan alguna medida de fuerza en reclamo para que las autoridades del transporte presenten acciones para contener la situación.

En un comunicado que hicieron llegar los empresarios a El Tribuno de Jujuy por la entidad Fatap, sostienen que "hemos realizado todas y cada una de las gestiones a nuestro alcance" ante distintos organismos del Estado nacional "solicitando asistencia y la declaración de la emergencia del sector, como también las cámaras asociadas hicieron lo propio ante autoridades de los Gobiernos Provinciales y Municipales, a pesar de lo cual la problemática de este ámbito no encuentra aún una respuesta que permita garantizar la regularidad y continuidad de los servicios", dicen.

"En el marco de la buena fe que debe presidir las relaciones laborales entre las entidades representativas de los sectores gremial y empresario, debemos poner en su conocimiento que nos vemos imposibilitados de afrontar el cumplimiento completo del salario del mes de marzo y avizoramos que no podremos hacerlo siquiera parcialmente en los meses sucesivos en caso de que el estado actual de cosas se mantenga", añade el comunicado de Fatap.

La cronología de esta difícil situación del transporte tuvo un capítulo de reuniones con las autoridades del transporte provincial cuando los propios empresarios le plantearon el difícil momento en el que se encuentran, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Lo que se pudo concluir de ese encuentro, es que fue más informativo que mediador en busca de soluciones.

"En ninguna jurisdicción del país se encuentra por debajo del 90%" indicaron sobre el nivel de recaudación no obtenida "resultando inevitable reconocer que se ha afectado de modo prácticamente terminal la posibilidad de afrontar las obligaciones necesarias para mantener en funcionamiento el sistema, situación a la que se suma el otorgamiento -seguramente justificado- de gratuidades establecidas en la emergencia por el Estado", indica el comunicado también enviado al gremio de la UTA.

Encomiendas especiales

En lo que respecta a algunas actividades que sí volvieron por parte de las empresas de larga distancia, es el reparto de encomiendas especiales que realizan en un horario de "emergencia" que va desde las 9 hasta las 14. Y en cuanto a la venta de pasajes para viajar a otros destinos algunas prestadoras ya indicaron que tienen suspendida la emisión de boletos hasta el 1 de mayo, esperando respuesta del Ministerio de Transporte de la Nación.

Sin embargo, esta fecha, podría extenderse en caso que no los habiliten para circular en las rutas del país y conectar una o más provincias.

Abonos de viajes y cargas de tarjeta Sube

Otra de las cuestiones que se dio a conocer, pero por parte de los usuarios del transporte público de pasajeros urbano y de media distancia que tienen los permisos de circulación por encontrarse dentro de las actividades esenciales, es que no se están entregando los abonos correspondientes y los puntos de recargas de la tarjeta Sube lo hacen con restricciones.

En cuanto a la entrega de abonos para las personas que deben trabajar no se realiza porque las empresas no están atendiendo en las ventanillas a pesar de encontrarse sus servicios en funcionamiento. Al respecto, no hubo ninguna respuesta de las empresas que consultó este matutino.

En tanto que los comercios en los barrios que realizan las cargas de la Sube lo hacen imponiendo un tope de carga por tarjeta cuando antes no había un límite para hacerlo.

Esta situación se da más en el barrio Alto Comedero hay locales que cargan únicamente hasta $150 por lo que, algunos usuarios, muestran su descontento con esa decisión.