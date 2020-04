El padre Héctor Martínez, también víctima del dengue

El titular de la parroquia San Andrés Apóstol, padre Héctor Martínez, contrajo dengue y vivió en carne propia el largo proceso de la enfermedad.

El padre Héctor Martínez llevó adelante, en soledad, todas las celebraciones de la pasada Semana Santa en San Pedro de Jujuy.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el sacerdote agradeció el acompañamiento y la contención que tuvo por parte de las familias de su comunidad, que estuvieron prontas para ayudarle en este duro trance.

"Los últimos días de marzo, me picó el Aedes, y contraje el virus del dengue, comencé con fiebre, me acerqué al hospital donde me atendieron muy bien. En un primer estudio me dijeron que tenía todos los síntomas del dengue y que luego de unos días llegaría la confirmación. Me enviaron a casa, tenía que pasar por un proceso, fueron días muy difíciles, tenía fiebre alta y lo que los abuelos conocen como ‘rompe huesos’ que es el fuerte dolor en todas las articulaciones, dolor de cabeza y muchas nauseas", comentó el padre.

Apuntó que en medio de esa situación descubrió aún más fragilidad y la necesidad de Dios.

"Fue un tiempo en el que Dios me invitó a contemplarlo y poner la mirada en Él, a veces uno piensa lo peor por los síntomas que está padeciendo, es muy feo, son tantos dolores", relato el padre Héctor al tiempo de reiterar el agradecimiento a su comunidad.

"Aquí vivo solo, pero no me siento solo, me siento muy acompañado por todas las familias, a pesar de que pasé por esta situación, estoy muy agradecido a Dios, por todo lo que uno va aprendiendo desde el dolor", subrayó.

Concejo y labor comunal

Ante las cifras abrumadoras de casos de dengue que se registran en la ciudad de San Pedro de Jujuy se intensificaron ayer las medidas tendientes a erradicar los posibles criaderos del Aedes Aegyptis, vector de esta enfermedad que mantiene en vilo a toda la población.

A pesar de que las cifras oficiales hablan de más de 400 casos, no se descarta que esa cifra pueda duplicarse en los próximos días.

Ayer en sesión el Concejo Deliberante sampedreño trató uno de los puntos que tiene que ver con el pedido de acuerdo, en el que declara la emergencia sanitaria, epidemiológica y social en la ciudad. Esto se debe a las distintas acciones que viene llevando a cabo el municipio que ante el avance de la enfermedad, intensificó el trabajo de desmalezamiento, descacharrado y trabajos excepcionales, que de acuerdo a lo expresado por el presidente del cuerpo Cristian Aguirre, "amerita a que se declare la emergencia".

En la jornada de ayer fue visible la acción puesta en marcha tanto del municipio como del hospital, lo que dejó a las claras que se está ante la presencia de un gran brote que supera a los casos de años anteriores. Se supo que el hospital se encuentra abarrotado de pacientes internados afectados por el dengue y al no abastecer la demanda para la internación, numerosos pacientes con despachados a su domicilio con un tratamiento paliativo para disminuir los síntomas.

Uno de los sectores vecinales más afectados sigue siendo barrio La Merced, Santa Rosa de Lima, un sector de la Nueva ciudad, y se incrementaron los casos en el barrio centro.