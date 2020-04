Jujuy espera otras 53 mil vacunas contra la gripe

Ante el anuncio de la vacunación tanto del Ministerio de Salud de la Provincia como de la obra social nacional de los jubilados, la gente demandó dosis en centros de salud y farmacias, y en los últimos días escaseaban. Inmunizaciones explicó que la demanda fue masiva y se logró inocular al 59,43 % de mayores de 65 años, 53,5 % de embarazadas, 65,41 % de bebés de 6 meses a 24 y al 85,40 % del personal de salud. Jujuy encabeza la cobertura del país. Y se espera aún una nueva partida.

Entre la semana del 6 al 12 de abril se recibieron 61.040 dosis para adultos, se distribuyeron 60.896, y se aplicaron 55.744, siendo el porcentaje de utilización del 91,5 %. Mientras que las dosis pediátricas que llegaron fueron 16.800, se distribuyeron 16.750, se aplicaron 10.026, con lo cual el porcentaje de utilización fue del 59,9 %.

"El porcentaje de utilización fue del 91 %, quedan algunas dosis sueltas pero obviamente va a haber algunos lugares que no tienen nada y otros que sí tienen. Normalmente no va a haber nada acá, en las zonas densamente pobladas, porque es donde más acude la gente", explicó la jefa de Inmunizaciones de la provincia, Roxana Fatum, destacando que a menos de un mes se avanzó significativamente.

Asumió que con lo que queda se está vacunando aisladamente hasta que lleguen más dosis que calculó podría concretarse la próxima semana ya que gestionaron ante Nación una nueva partida y anunciaron que entraron dosis al país y que el fin de semana se iniciaría la distribución.

Jujuy tiene que recibir alrededor de 130 mil vacunas pero Fatum aclaró que no se mandan juntas, de hecho el informe que se envía a Nación indica que se recibieron 61.040 dosis para adultos y 16.800 pediátricas, que suman 77.840, con lo cual aún faltan nuevas partidas.

La titular de Inmunizaciones destacó con los números que "el avance es cuatro veces de lo que debiéramos tener para las semanas que llevamos vacunando. Las vacunas que llegan se aplican por eso hay faltante, y estamos esperando el nuevo envío de Nación", precisó.

En el país el porcentaje de cobertura en embarazadas del país es 7,1 % y Jujuy es el primero ya que llegó al 49,9 %, Salta 16,3 %, Buenos Aires 4,3 % y Caba 2,7 %. En bebés de 6 a 24 meses el país llegó al 9,2 % la primera dosis y 5,6 % la segunda, y Jujuy es primera con 52,5 % y 31,1 % respectivamente.

En Jujuy la vacunación al personal de salud se lleva la mayoría y fluctúa entre el 80 al 100 % y en los grupos objetivos la mayoría supera el 50 % aunque hay bajos en ciertos puntos.

Aclaró que "no hay vacunas para todos" sino que la vacunación está dirigida a los grupos de riesgo, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Se trata de la vacuna trivalente, sólo cambió el genotipo de algunas cepas, A Hi N1, A H3 N2 y la Influenza B que son estacionales y circulan cada año.

"Estamos a tiempo, porque todavía no empezó el invierno, el año pasado recién estábamos por recibir las vacunas", afirmó Fatum y aclaró que la demanda es que quizás piensa que con esto no tendrá coronavirus pero no es así, sólo con las medidas de higiene y cuarentena se previene.

COBERTURA DE VACUNACIÓN/ EN EMBARAZADAS A LA CABEZA CON 49,9 %.

El Pami Jujuy espera más dosis también para seguir inmunizando

El cronograma de Pami respecto a la vacunación fue lanzado hace cerca de diez días también y pese a ello el faltante también preocupa a la gente que llama a las farmacias a diario o se presenta a inmunizar a sus mayores. El titular de Pami, Juan Manuel Esquivel explicó que pese al cronograma las farmacias ya utilizaron las partidas inmunizando a demanda para evitar que tengan que volver, y se esperan nuevas partidas para retomar.

“Tardan en llegar hasta tres días las vacunas porque todo es vía terrestre, así como todo lo que necesitamos, cosas de fisiatría, etc desde el momento que queda aprobado, son 48 a 72 horas”, explicó Esquivel.

Detalló que las partidas de vacunas llegan a las droguerías, desde donde retira cada farmacia y aclaró que no le dan a las farmacias muy grande, y cuando están consumidas se habilitan para volver a traer. De hecho, aseguró que en la sede de Pami no reciben dosis, por lo que en escasos casos se gestiona el retiro para casos en que los mayores no puedan movilizarse, y es que recalcó que no pueden vacunar en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps).

Planteó que muchos afiliados también son vacunados por el Ministerio de Salud en su campaña de inmunización, que no hacen diferencia entre los afiliados. Recordó que en 2019 Pami de sus 64 mil afiliados solamente inmunizó a cerca de 9.000 personas, muchas de las cuales se inmunizó por el sistema de APS de Salud.

De hecho explicó que actualmente también se vacunó en residencias permanentes, conocidas como geriátricos.

El Tribuno de Jujuy recibió llamados al diario de jubilados planteando el malestar, por lo que consultó a algunas farmacias y encontró en unánime respuesta que no había y esperaban que llegue sin fecha cierta.

Cabe recordar que las vacunas rondan los 1.200 pesos y para afiliados de Pami es gratis.