Prevenir mordeduras de perros en cuarentena

La implementación del uso obligatorio del barbijo que entró en vigencia la semana pasada generó ciertas incomodidades en algunas personas, pero no por lo que implica su uso y colocación, sino porque entre otras cosas, fue motivo de ataque o algún episodio de agresividad por parte de perros en la vía publica. Y es que, el uso del barbijo al cubrir gran parte del rostro de las personas, provocó que, en algunos casos, los canes desconocieran a sus vecinos y les provocaran mordeduras o intentaran hacerlo.

Los perros deben permanecer en el interior de sus viviendas y no estar en la calle. Recomiendan dar paseos cortos en la cuarentena.

Esto sucede ya que los perros son animales muy territoriales y buscan defender su espacio ante posibles amenazas.

Así lo señaló el medico veterinario Bruno Gareca (MP 167) quien explicó por qué el animal adopta esta conducta y cómo se puede prevenirla. Según dijo, "esto tiene que ver con un desconocimiento del animal hacia la persona, incluso pueden atacar a los propios dueños porque no le están viendo la cara completa, además ellos se guían mucho por el miedo que le transmite la persona, por los olores lo detectan".

También señaló que si el perro esta en la vereda de su casa o cerca al pasar por ahí ellos se sienten invadidos y pueden atacar. "No deberían estar fuera de casa, nosotros siempre bregamos por la tenencia responsable y eso implica que los perros estén dentro del domicilio y no anden sueltos en la calle; igualmente en esos casos siempre es recomendable cruzarse de vereda, es más seguro, e incluso no mirarlo mucho porque al sentirse ignorado, no va a sentir la necesidad de atacar", indicó y agregó que no es necesario quitarse el barbijo porque "no cambia la situación".

Mencionó además que el encierro del animal durante la cuarentena, también puede ser un factor que influya en estos episodios. "Por el mismo encierro, el animal desarrolla otras ansiedades y puede atacar incluso a sus dueños o a otras mascotas de la casa. Sucede lo mismo que con las personas, el encierro nos pone ansiosos, y si cambiamos la rutina de nuestro perro, no lo sacamos a pasear, eso puede tornarlo agresivo" dijo, y recomendó mantener los paseos periódicos, aunque sean breves.

Advirtió que ante una eventual mordedura, lo correcto es acudir a la guardia del hospital "San Roque", aunque en este momento, deberían hacerlo al puesto de salud mas cercano o en los nodos de atención sanitaria.

Asimismo, dijo que es fundamental verificar con el dueño si el animal cuenta con la vacunación antirrábica anual obligatoria.

Insisten en la vacunación antirrábica

VACUNACIÓN/ ANUALMENTE SE DEBE APLICAR DE FORMA OBLIGATORIA UNA DOSIS DE INMUNIZACION ANTIRRÁBICA EN PERROS Y GATOS.

Se recomienda una dosis por año de vacunación quíntuple, otra dosis por año de antirrábica y desparacitación cada cuatro meses.

Desde hoy, a las 11, el municipio realizará un operativo sanitario integral para caninos y felinos en el sector de las 150 Hectáreas.

Si bien desde hace bastante tiempo no hay circulación de rabia en la provincia, los profesionales insisten en la importancia de la vacunación de perros y gatos.

Y es que anualmente es obligatoria la aplicación de una dosis para inmunizarlos contra la rabia, la cual se puede solicitar en veterinarias o bien en las campañas de vacunación que impulsa cada municipio. Incluso en la Dirección de Zoonosis capitalina, también se pueden requerir.

“La rabia en Jujuy no está erradicada, pero por el momento no hay casos en personas, en la provincia. Tenemos un muy buen plan de vacunación de modo que la enfermedad esta controlada”, dijo y recalcó que para conservar esa situación es esencial vacunar a las mascotas.

En este sentido, también recordó que es importante además cumplir con una dosis anual de vacuna quintuple que los protege de los virus mas comunes: parvovirus, moquillo, hepatitis I y II y tos de las perreras. “Se recomienda una dosis por año de quintuple, otra dosis por año de antirrábica y desparacitacion cada cuatro meses”, dijo Gareca.

Atención veterinaria gratuita

Desde la Dirección de Zoonosis dependiente de la secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informaron que desde hoy comenzará un operativo sanitario integral para caninos y felinos en el sector de las 150 Hectáreas en la zona del loteo La Rivera y zonas aledañas del barrio Alto Comedero.

Este operativo comenzará a partir de las 11 e incluirá: desparasitación, vacunación antirrábica y alimentación de las mascotas, además de brindar alimentos a sus dueños. También estarán presentes los veterinarios de esa dependencia para realizar curaciones a las mascotas que están en situación de calle, además de alimentar a los callejeos y evacuar cualquier duda de los vecinos.