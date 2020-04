Solicitan que se declare la emergencia turística jujeña

Instituciones privadas que constituyen la actividad turística solicitan al Gobierno Provincial prestar especial atención a la problemática económica por la que atraviesa el sector al no registrar ingresos hace casi un mes, tiempo en que se mantiene el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado ante el avance de la pandemia por coronavirus.

En busca de soluciones para cientos de emprendedores, las asociaciones y cámaras del sector turístico se reunieron con el ministro de Turismo de Jujuy, Federico Posadas, a quien le presentaron una serie de pedidos y propuestas para afrontar la crisis que esta situación sanitaria genera. "Lo que estamos pidiendo en general es la necesidad imperiosa que se declare la emergencia turística, este es un pedido que venimos manteniendo desde el inicio de la cuarentena considerando que la actividad, en casi todos los rubros, bajó a cero", indicó Santiago Carrillo, presidente de la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo.

Y ante los trascendidos de una posible flexibilización de la cuarentena propusieron además tener en cuenta la posibilidad de que "con todas las normas y los protocolos que el área sanitaria requiera se pueda flexibilizar el área gastronómica y la reactivación del turismo interno para que los hoteles de los centros turísticos puedan llegar a tener movimiento. Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan", aclaró.

Otro de los puntos solicitados por el sector privado al Gobierno Provincial es la gestión de créditos a tasa 0 % con 6 meses o 1 año de gracia, dependiendo de cada situación. Medida que consideran vendrían a complementar a los créditos bancarios al 24 % dispuestos por el Banco Central a los que "no todo el mundo puede calificar debido a los requisitos que solicitan" y que tampoco alcanzan a cubrir las necesidades de los microemprendimientos.

Explicaron que el principal problema detectado en el sector es que el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo decretado por el Gobierno Nacional, al que consideran una medida muy acertada, "no contempla la situación específica de los pequeños y microemprendimientos tanto unipersonales como empresas familiares que además de ser generadores de empleo son también generadores de su propio sustento", dijo Santiago Carrillo.

Cabe destacar que dicho programa oficializado mediante el decreto 332 consiste en un conjunto de beneficios para afrontar el pago de los salario de sus empleados correspondientes al mes de abril, pero no ofrece ninguna ayuda para el autosustento de los emprendedores. Motivo por el que especificó que "la crisis expone al sector no sólo la dificultad de mantener a los empleados, sino que, lo expone a no tener capacidad de sobrevivencia", refiriéndose a los ingresos necesarios para el sustento familiar, pago de servicios básicos y de alquileres, en muchos casos.

Califican como microemprendimientos del área turística aquellos que, o no tienen empleados o tienen menos de cinco. Entre ellos se encuentran las agencias de turismo, hoteles y alojamientos, restaurantes y prestadores de turismo como los guías y los servicios de turismo activo: cabalgatas, mountain bike, trekking, etc.

Se consideran también como microemprendimientos las actividades que dependen del turismo pero son colaterales como los artesanos y los pequeños restaurantes de pueblos turísticos, entre otros.

El 44 % de los emprendedores no recibirá Asistencia de Emergencia

Como parte del trabajo en conjunto entre el Ministerio de Turismo de la Provincia y las diferentes instituciones del sector privado como la Asociación de Agencias de Turismo de Jujuy (Ajavyt), AHT Filial Jujuy, Bureau Jujuy de Eventos y Convenciones, Fehgra Filial Jujuy y la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna se llevó a cabo una encuesta a 380 consultados que permitió evaluar detalladamente la situación en la que se encuentra el sector.

Entre los resultados se pudo saber que del total de los encuestados el 44 % no tiene empleados frente al 56% que sí los tiene. Estas cifras indican que casi la mitad de los emprendedores del turismo de la provincia no serán beneficiarios de la Asistencia de Emergencia al Trabajo por no contar con empleados, quedando así sin ningún tipo de ayuda económica ni asistencia para su actividad.

También se supo que el 67% de las actividades del sector turístico son microemprendimientos, con menos de cinco empleados.

Otro número que preocupa ante esta crisis económica es que el 45% alquila un local para ofrecer sus servicios. Un costo que desde ya se considera imposible de afrontar debido a la suspensión total de sus actividades.

En la provincia la Hotelería ocupa el 60 % de la actividad turística, rubro que permanece cerrado hace una mes y que probablemente permanezca así por los próximos dos meses, según las previsiones.

Le sigue la Gastronomía con el 23 %, los guías de turismo con el 10 % y las agencias de turismo 7 %.

El 50 % de la actividad turística se desarrolla en la Quebrada, el 30 % región Valles, el 8 % en Yungas, el 7 % no informa y el 5 % en la Puna.

Instan a la preprogramación de viajes

Partiendo de que “el nivel de preocupación es altísimo” entre las instituciones privadas del sector turístico debido a que en casi todos los rubros la actividad bajó a cero. Entre las ideas que propusieron al Gobierno está que las agencias de viajes “puedan entregar vouchers para que el pasajero los utilice posteriormente, y que la cancelación de la reserva por fuerza mayor no implique la devolución, sino la postergación y la reprogramación del viaje”, comentó el titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo.

Explicó que la reprogramación es muy importante por dos razones: “en primer lugar porque el sector turismo no cuenta con el dinero para devolver la reserva y la segunda porque la reprogramación del viaje nos va a permitir que en los meses posteriores, cuando el pasajero lo decida, el turista venga” lo que traería como consecuencia la reactivación del sector turístico privado y de la economía provincial.

Por último destacó que las líneas aéreas están flexibilizando los pasajes y ofreciendo períodos más largos de reprogramación, medida que resulta muy importante para las agencias de viajes.