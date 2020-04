Desinfección y pago de tasa municipal para acceder a Libertador General San Martín

Un puesto de fumigación y desinfección de automóviles se instaló en los últimos días en la ciudad de Libertador General San Martín. El mismo se emplazó sobre ruta nacional 9 a la altura del acceso norte.

En el lugar se "fumiga" en el marco de una campaña de prevención del coronavirus.

La medida causó molestia en los conductores provenientes de lugares aledaños a la ciudad más grande del departamento Ledesma, pero no por la cuestión sanitaria, sino que el personal municipal instalado en el lugar cobraba una tasa municipal obligatoria, que de no ser pagada, no se podía acceder a la ciudad.

Desde el Concejo Deliberante de Libertador justificaron la medida al mencionar que la tasa en cuestión es para "los vehículos pesados y para los que llevan mercadería, desde el punto de vista comercial, para descargar en la ciudad". Mientras que los remises y taxis interjurisdiccionales que trabajan en ese departamento, está eximidos del pago", dijo Rolando Flores, presidente del Concejo Deliberante de Libertador.

"Cuando nosotros dispusimos en la ciudad la oficina de turismo, además del destacamento policial, está considerado de manera permanente y no solamente por el coronavirus una oficina de Rentas que tenía el sentido de control" de los vehículos antes mencionados. En ese marco, el secretario de Hacienda Gerardo Morienega, señaló que se está cobrando la tasa de "desinfección en el contexto de una autorización del Concejo Deliberante".

"Tasa de desinfección, para los vehículos que ingresan a la ciudad; la tasa de carga y descarga, y de introducción de mercadería, no son tasas nuevas", justificó el funcionario.

Molestia y demoras

La gran cantidad de autos que intentan acceder a la localidad de Libertador General San Martín no logró ser atendida con "dinámica" en el acceso a Libertador General San Martín, y se produjeron importantes demoras.

El "inesperado" cobro de la tasa por desinfección en algunos particulares, como así también los largos tiempos de espera provocaron malestar. Aparentemente, los controles y el cobro de dicha tasa no solo se la estarían cobrando a vehículos de transporte comercial, sino que también a trabajadores de distintos rubros.

De hecho, un médico jujeño que se desempeña en Libertador General San Martín, expuso la situación a través de su cuenta de Facebook ya que debió pagar la tasa por desinfección de su vehículo.