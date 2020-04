Video. Paro de colectivos en Jujuy desde el mediodía

Sergio Lobo, referente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que el paro de trasporte público de pasajeros urbano e interurbano, se iniciará al mediodía y en principio por 24 horas, pero si no hay respuesta agudizarán la próxima semana. Reclaman pago de haberes, ya que sólo se abonó la mitad, el de la obra social y la disposición de elementos de protección para evitar el contagio de covid 19 a los choferes, y que el COE los asista tanto como asesoramiento para el personal que hace la higiene de las unidades.

Es por ello que se prevé guardar las unidades a las 12 de mediodía, y no habrá circulación de transporte urbano ni interurbano por 24 horas, por lo que esperan charlar con algún funcionario o referentes de empresas, y si no se logra agudizarán la medida la próxima semana.

“Hace un mes aproximadamente venimos reclamando ante el COE ya que los compañeros nuestros están trabajando y están expuestos algún contagio, si bien en la provincia no hay no tenemos que esperar a que pase algo para recién actuar”, explicó Lobo.

Sostuvo que el COE en principio explicaba que no era necesario, y luego dispuso una resolución para que todos lo usen mientras las empresas no están proveyendo éste insumo, que para los choferes resulta caro ya que utilizan al menos tres por día. El gremio propuso a las empresas que instalen protectores que rodeen al chofer a modo de cabina de plástico cristal, para evitar el costo de barbijo, pero no hubo respuesta.

Por otro lado gestionaron charlas de personal especializado para asesorar a quienes se ocupan de la limpieza de las unidades sin respuesta alguna, y esto perjudica a los choferes que quedan y se encargan de ésa tarea, dada la modalidad de baja frecuencia. Es que aseguró que eso no sólo los perjudica a ellos sino a quienes usan el transporte.

“No tenemos respuesta alguna respecto a la provisión de elementos de seguridad o de prevención a todos los compañeros de transporte. Otra de las cosas es que las empresas por esta situación tampoco están haciendo los aportes a nuestra obra social, y tampoco pagan algunos deben el 50% hasta el 70% de marzo, y se juntan estas cuestiones, por eso el motivo de nuestro reclamo”, precisó Lobo. La deuda de la obra social viene desde hace dos y tres meses de acuerdo a la empresa.