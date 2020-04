"Durante la cuarentena, se ha colocado a las mujeres junto a los violentos"

¿Cómo analizan la situación de mujeres víctimas de violencia de género en este contexto de aislamiento social?

En medio del aislamiento social obligatorio, donde todos los delitos de todos los rubros han disminuido notablemente por la sencilla razón que están en la casa, la única cifra que se mantiene y aumenta es el de los femicidios, con lo cual, en el contexto general, lejos de ser una situación que se puede igualar con otros años, es de una gravedad total. Una mujer que no se mueve de su casa, es asesinada, es terrible.

En el día de ayer se han encontrado tres cadáveres, es una situación insostenible, y esto tiene que ver con que se ha colocado a las mujeres en general, en el mismo lugar donde están los violentos, aquellos que en muchos casos ya han sido denunciados y sin embargo no hay una política para proteger a las mujeres llevándolas a refugios a ellas y a sus hijos. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ha planteado que lo ideal es excluir al agresor pero no explica a cuantos agresores han sacado de los domicilios, entonces no se trata simplemente de aumentar el número de denuncias, sino de qué se hace una vez que las mujeres denuncian. No necesitamos más denuncias, lo que necesitamos son acciones concretas de protección de la mujer en situación de violencia.

¿Cuáles son las cifras actuales de femicidios en el país?

Marzo cerró con 35 femicidios, y en lo que va del año ya supera largamente la cifra del año pasado porque ya se cuenta más de un femicidio por día, es decir que esta cifra de una mujer asesinada por ser mujer cada 22 horas va descendiendo a un nivel realmente pavoroso, y nos encontramos con que todos estos femicidios tienen antecedentes, ha pasado con el caso de Fátima en Entre Ríos, con el caso de Camila en Moreno, cada una de las mujeres que de pronto aparecen desaparecidas, en la mayoría de los casos habían antecedentes previos y lo que no está claro es que no se estén buscando a chicas desaparecidas; hay un caso de un chica desaparecida en Córdoba y no hay indicios de que se la esté buscando seriamente. En el caso de Mar del Plata de esta mujer que apreció muy cerca de la casa del femicida se suponía que la policía había pasado por ahí reiteradas veces, entonces no hay ninguna política real de protección ni del Ministerio de la Mujer, ni de la Justicia, por lo tanto lo que necesitamos es que se proceda efectivamente a poner recursos en acciones para proteger a las mujeres. Basta de campañas absurdas como la del "Barbijo rojo" que termina poniendo a las mujeres, una vez más, en la situación de ser la responsable de su propia protección, cuando le dan un botón antipático es la mujer la que lo tiene que accionar, cuando le ponen una perimetral al agresor es la víctima la que tienen que estar viendo si se cumple o no la restricción, entonces estamos en la misma situación que en 2015.

¿Cómo evalúan la campaña del "barbijo rojo"?

Es un proyecto sin sentido, porque no se trata de inventar una especie de código Morse para que una mujer haga una denuncia, se trata de que en la mayoría de los casos que las mujeres han denunciado no hay ninguna acción estatal real para su protección, entonces este es el problema que ponemos de relieve. La situación es muy crítica, indudablemente se ratifica lo que desde el plenario de trabajadores del Partido Obrero venimos denunciando; no se trata de un ministerio, sino de terminar con una política que termina protegiendo a los violentos que da señales del refuerzo de aquellos sectores como los acuerdos con las iglesias que refuerzan los mecanismos de dominación hacia las mujeres.

¿Qué propuestas sugieren ustedes o qué políticas consideran necesarias para reducir los femicidios?

Nosotros hemos planteado la necesidad de crear refugios en todas las localidades donde la mujer en situación de violencia tenga una asistencia integral, es decir, pueda estar protegida, pueda tener asistencia psicológica, médica, legal y pueda también ser asesorada en su situación y saber si es posible garantizarle su permanencia en la vivienda familiar o si lo que hay que hacer es sacarla de ese entorno y que el Estado contribuya a poder hacer esa reubicación en otro lado. Para eso tiene que haber una política de vivienda, de empleo, para que efectivamente toda mujer en esta situación pueda reemprender una organización de vida que no termine haciendo que, por el cuadro económico o habitacional, tenga que regresar a la misma casa.

Un segundo aspecto es que aquí hay un montón de medidas que se han aprobado como la Ley Brisa donde se genera un subsidio para los niños que quedan huérfanos de las situaciones de femicidio, hasta todo tipo de normativas, de presupuestos y demás. El tema es que no se cumplen, no se llevan adelante, no se generan los presupuestos necesarios para aplicar esas políticas de protección, por lo tanto nosotros planteamos la necesidad de la puesta en pie de un consejo autónomo de la mujer electo por el voto de las mujeres mayores de 13 años, donde elijamos un consejo autónomo que sea el que controle la aplicación de las medidas ya aprobadas, porque sino tenemos organismos que lo único que han hecho es engrosar los gastos y el nombramiento de funcionarios que en acciones concretas no han avanzado.

¿Notaron un incremento de las denuncias de violencia de género, en este contexto de cuarentena?

Sí. Las denuncias han crecido, de hecho hay un reconocimiento oficial del aumento del número de denuncias e incluso ha crecido a costillas de aquellas personas que atienden estas líneas telefónicas de denuncias porque los trabajadores de estas líneas de denuncias, justamente han advertido la precarización en la que trabajan. Están atendiendo muchas más denuncias que antes, en una condición cada vez más precaria y de cada vez más agobio. Estas líneas de denuncias se tienen que reforzar con personal que tiene que rotar con más frecuencia y tener jornadas más acotadas para poder atender las denuncias como corresponde.

¿Desde la tarea legislativa cómo abordan los casos de violencia de género y qué proyectos hay en carpeta?

Hoy (por ayer) tenemos una serie de preguntas para hacerle a la ministra de Mujer y Diversidad, Gómez Alcorta, ya que vamos a mantener una teleconferencia con ella y la comisión de mujeres y diversidad, para que dé respuestas sobre qué acciones concretas se están llevando adelante desde su ministerio para intervenir ante esta plaga de femicidios. Nosotros vamos a exigirle que hagan un paneo para analizar en qué zonas hay más denuncias porque eso permitiría que las propias organizaciones de mujeres armemos una red de protección a las mujeres que están denunciando. Ya que el Estado no se está ocupando, por lo menos que ponga a disposición los datos y se pueda hacer un mapeo para conocer cuáles son los sectores donde hay más denuncias. Y vamos a seguir reforzando nuestro planteo que se traduce en proyectos legislativos pero que son el tipo de proyectos que evitan tratar en la Cámara.