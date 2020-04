Aclaran sobre la situación en Palpalá

El médico epidemiólogo Sergio Barrera Ruiz del hospital "Wenceslao Gallardo" brindó tranquilidad a la población garantizando que los casos de dengue no son oriundos de Palpalá. Afirmó que "el primer caso se dio hace dos meses, tenía 15 días de fiebre, con domicilio en barrio Islas Malvinas de San Salvador, los padres decidieron que fuera a su domicilio para un mejor cuidado ya que viven en un barrio céntrico, pero al ver que no mejoraba llegó al hospital, donde se le pidió la serología, la misma dio positivo para dengue, permaneció dos días internada, posteriormente se le dio el alta, a los dos días volvió porque continuaba con muchos dolores de cabeza, en ese caso decidió trasladarse a una clínica".

Agregó que "el segundo caso, es una mujer de 24 años, pero no es de la ciudad de Palpalá, sino del barrio Arenales de San Salvador de Jujuy y el tercero es un caso nuevo, este sí nos preocupó bastante porque se trata de un barrio muy céntrico como es el caso de Alto Palpalá, yo fui personalmente a preguntar y los vecinos nos comunicaron que no reside en Palpalá desde noviembre, o sea que la enfermedad no la contrajo en la ciudad siderúrgica", detalló.

En otro tramo Barrera Ruiz se explayó diciendo que "tanto APS, desde el hospital de Provincia y del municipio, no bajamos nunca los brazos, sabemos que tenemos dos enemigos, por un lado el dengue, que estamos peleando para que no entre, porque una vez que entre va a ser igual o peor que un coronavirus, entonces el municipio se puso las pilas y está trabajando en forma mancomunada con el hospital".

En esa misma línea afirmó que "hoy podemos garantizar que los casos no son oriundos de Palpalá".