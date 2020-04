Emergencia en San Pedro por el brote severo de dengue

El dengue no da tregua en la provincia. El Ministerio de Salud de Jujuy informó ayer que se elevaron a 1.077 los casos de dengue en todo el territorio provincial, con el reporte de nuevos enfermos en la última semana, por lo que se pidió "conciencia" y "colaboración" a todos los vecinos para erradicar el mosquito transmisor.

En San Pedro de Jujuy la situación es muy acuciante.

El responsable de la Unidad de Epidemiología del hospital "Dr. Guillermo Paterson, Jorge Alcantara, confirmó en la víspera que son más de 500 casos positivos de dengue que se registran en San Pedro y que hasta el 14 de abril se cargaron alrededor de mil fichas de casos sospechosos. Apuntó que se está ante la presencia de un brote severo de dengue y que las cifras podrían incrementarse, ya que aún falta cargar numerosas fichas.

El pico más alto

El profesional, de marcada experiencia en el área de epidemiología, apuntó que el pico más alto de esta enfermedad se registró en la semana epidemiológica 12 y 13, "de los más de mil casos cargados en todo el año, más de 400 fueron en abril, allí comenzó el brote fuerte, aparecieron numerosos febriles. Posiblemente mañana (por hoy), vamos a tener otras cifras, y lleguemos a más porque falta bajar la confirmación de las fichas que se han mandado a Jujuy en las últimas dos semanas", dijo Alcantara, quien es el encargado de realizar la carga en el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino (Sisa), tanto de la parte clínica como la interna.

El médico explicó que apenas tuvo la información del brote, habló con los directivos porque era urgente y necesario que comiencen las acciones en forma conjunta.

"Desde aquel brote del 2009, sabemos que el dengue vino y quedó radicado y que nuestra sociedad no debe bajar los brazos de la manera en lo hizo ahora, provocando este severo brote. Aquí hay responsabilidades compartidas, por un lado la sociedad que descuida el cuidado de sus domicilios acumulando cacharros y la limpieza de patios, por otro lado la parte de la salud, con la atención primaria a través de los agentes sanitarios que van y golpean la puerta de las casas llevando la prevención y la Intendencia que debe mantener la prevención con el cuidado de los espacios públicos, aguas servidas, multar a aquellos vecinos que tienen terrenos baldíos con yuyarales. Tenemos que entender y observar que este tipo de virosis, este tipo de zoonosis que se produce en nuestra población y que se va a producir cada tanto, en cada ciclo, es porque la larva queda pegada a distintos lugares, como piedras, reservorios, gomas, latas y va a quedar ahí viva durante un año sin que uno pueda percibirla. Cuando aparecen las primeras lluvias, el agua sube, moja la larva y comienza todo el ciclo y si ese mosquito llamado Aedes Aegypti ya está posicionado con el virus va a volver a insistir".

Acotó que "en epidemiología sabemos que hay ciclos que se cumplen, así como estamos hablando ahora con el tema del coronavirus, es igual para todas las enfermedades zoonóticas. Si sabemos que el dengue va a aparecer en tres o cuatro años, tenemos que prepararnos para que no aparezca, cumpliendo cada uno con la responsabilidad que le cabe. Esa será la única manera de que la curva no suba. Ahora tenemos que curar, fallamos en la prevención, pero es hora de trabajar", subrayó Alcantara.

Distribución de casos

El ministro de Salud de la provincia indicó en la víspera que las localidades donde más aumentaron los casos fueron "San Pedro que registra 500 casos, Yuto (415), Monterrico (70) y San Salvador de Jujuy (22), pero el número va a ir creciendo por la cantidad de muestras que se están estudiando todavía".

El titular de la cartera sanitaria, Gustavo Bouhid, brindó las precisiones en el último informe del Comité Operativo de Emergencias.

Instan a intensificar la prevención

El ministro de Salud de la provincia sostuvo que, frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus, “para un sistema de salud es complicado tener pacientes por fiebre producida por el dengue”.

Por lo tanto, instó a los vecinos jujeños a intensificar las medidas de prevención desde cada uno de los hogares donde toda la familia colabore.

“Hay que aprovechar este momento de cuarentena para que todos pongamos de nuestra parte para la limpieza del hogar”, dijo el ministro.

En ese sentido, Bouhid destacó la colaboración de los intendentes que llevan adelante acciones de descacharrado y desmalezamiento en los distintos municipios con el personal necesario.

“Necesitan que todos tengamos conciencia del dengue y tener claro que donde no hay mosquito no hay dengue”, afirmó.

Es así que impulsó las tareas de descacharrado entre otras acciones de prevención.

Llamado de atención

Alcantara expresó su preocupación, apuntando que esta situación no tiene que repetirse, porque el paciente que tuvo dengue, queda ya propenso de que otro serotipo le pique el día de mañana y provoque un mayor daño al cuerpo. “Por otro lado, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo si llegara a aparecer otro virus, tenemos que anticiparnos para que esto no pase. Esto es un llamado de atención que hago como un conciudadano, no soy una autoridad, soy un médico que estuvo en diferentes experiencias de epidemias de las que hemos salido bien. Tratemos de buscar una salida mejor, de tener más diálogo, de darle participación a gente que conoce el tema. Debemos solidarizarnos, seamos eficaces y humildes para salir adelante”, indicó el profesional.

Por otro lado, estimó que de acuerdo a la curva epidemiológica normal, después del 26 de abril se podrá notar una baja en la cantidad de febriles que se presentan por guardia, y que en este momento se están recibiendo entre 60 a 80 por día y la cifra definitiva se podrá tener entre el 10 y el 15 de mayo.

Tratamiento ambulatorio

Tras ser consultado sobre los sampedreños afectados por esta enfermedad que no fueron al hospital para ser asistidos, porque se encuentra abarrotado de internados, explicó que no todos los pacientes con dengue se internan y lo que se valora clínicamente es el equilibrio interno al momento de la consulta, por ejemplo cómo están los leucocitos, las plaquetas, etc., y si hay mucho riesgo de que ande por la calle porque puede producirse algún tipo de infección o contaminación y por lo tanto puede agravarse, se lo deja internado un par de días, evaluándolo con la medicación e hidratación.