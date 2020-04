Realizaron cien ollas populares para personas carenciadas

"El hambre también mata" fue el mensaje que organizaciones sociales de la provincia de Jujuy llevaron a la sociedad mediante la realización de cien ollas populares que se efectuaron el miércoles en merenderos y comedores de diferentes localidades.

Se estima que a cada comedor asistieron un total de 200 personas por lo que fueron unos 2.000 los beneficiarios de las ollas.

Mediante esa actividad buscan visibilizar la situación de familias que se encuentran en situación de pobreza y que tras la aparición de la pandemia son muy afectadas para obtener ingresos económicos.

En ese sentido, Daniel Fin, referente del movimiento "La Dignidad", expresó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "pedimos más participación e intervención del Estado en la situación alimentaria de la provincia donde se incrementaron de forma exponencial la concurrencia de gente a merenderos y comedores como consecuencia de las medidas de aislamiento por el Covid-19, ellos son doblemente golpeados".

"El abordaje debe ser más burocrático que solidario para paliar esta situación social que se está cocinando, porque lo cierto es que en los barrios más humildes las personas tienen más miedo a no poder llevarles la comida a sus hijos que al virus", añadió.

Comentó que a las ollas populares asistieron una gran cantidad de personas que viven del trabajo que les surge día a día como ser fleteros, albañiles, vendedores, empleadas domésticas, etc.

Asimismo sostuvo que "hay sectores populares que se sienten muy solos en esta lucha, y que solamente reciben respaldo de organizaciones sociales y de la sociedad civil que se pusieron la mochila al hombro por eso nuestro pedido también es que se nos incluya en el COE para trabajar y analizar en conjunto esta cuestión".

Por su parte, Daniela Jaled, también de "La Dignidad" mencionó que "los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular no podemos cumplir nuestro desempeño y cada vez la situación está empeorando. Queremos que esto mejore y nos den respuestas, ante esto nosotros realizamos acciones pero no damos abasto".

"Del Gobierno recibimos cajones de frutas pero falta una política pública más fuerte para resolver esta problemática. Esta olla popular también es un reclamo ya que no podemos marchar hacemos esto y hacemos visible este contexto que ya es crítico. Hoy demostramos ante la sociedad que las organizaciones sociales también son un elemento importante y troncal para combatir no sólo el virus sino el hambre en los barrios", aseguró.

"Nos necesitan a todos"

Asimismo Gonzalo Maurín, otro de los referentes de este movimiento afirmó que las ollas "se realizaron en diversas localidades como ser San Salvador de Jujuy, Palpalá, Monterrico, La Quiaca, Humahuaca, Tilcara y Libertador, y se realizó junto a movimientos sociales que fueron más de 17 en total. Entre todas nos juntamos para armar un Comité de Emergencia, la verdad que hay mucha demanda y la gente nos necesita porque no le alcanza para comer y están desesperados".

"Hoy los movimientos y organizaciones sociales cumplen un rol fundamental ante este marco de crisis que es poder darle un plato de comida, una taza de té y un bollo a los vecinos que la están pasando mal por eso es imprescindible que se decrete la Emergencia Alimentaria. Creemos que el hambre también es una pandemia pero mucha gente que no lo posee no le da importancia y no hace nada al respecto, pero quienes lo padecen nos necesitan a todos", finalizó.