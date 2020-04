Señalan precauciones para las salidas especiales autorizadas

Por Luis Caraballo

Ante la nueva medida dispuesta por el Gobierno nacional concediendo permiso a las personas con discapacidad para salir, especialistas resaltan las precauciones que se deben tomar para su circulación. A su vez, resaltan que deben estar acompañadas por un familiar o un profesional.

Según lo establecido por la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, tanto aquellos que tengan una dificultad motriz como mental, deben respetar el cronograma establecido según días otorgados y el número de finalización del DNI.

La resolución indica que solamente pueden circular hasta cinco cuadras (500 metros) desde el domicilio de residencia portando el DNI, propio como del acompañante y el Certificado Único de Discapacidad.

De manera tranquila

El psicomotricista y estimulador temprano y visual, David Burzac, mencionó a este matutino que "lo fundamental es que puedan circular de una manera tranquila, paciente y responsable. Sobre todo, las personas que tienen TEA porque captan todo y puede generar frustración. pero con sólo caminar los autorregula, salir por momentos y dar una vuelta a dos o tres cuadras cómo máximo supervisadas por una persona responsable, cuidador o familiar, es suficiente para regularla".

"No es necesario que se pongan a hacer actividades como estaban acostumbrados en sus rutinas, es importante anticiparles antes de salir y sobre todo prepararlos para que comprendan lo complejo que es salir a la calle", resaltó el profesional.

El psicomotricista indicó que los profesionales que trabajan con personas con discapacidad realizan recomendaciones a los padres sobre la circulación en la vía pública por no más de dos horas pensando en el exceso de comportamientos que generan temor y angustia para que el paciente pueda autorregularse.

"Es necesario que el personal policial esté preparado para contener a las familias que está acompañando la situación. Las personas con discapacidad suelen tener alteraciones conductuales y eso deriva en un estado de alarma para todos los profesionales. En caso de autorriesgo, es recomendable que no circulen por la calle y que hagan actividades en casa", comentó Burzac, psicomotricista estimulador temprano y visual.

Días de circulación

A través de la decisión administrativa 490/2020 emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, aquellas personas con discapacidad que desean circular a no más de 500 metros del lugar de residencia, tienen días especiales.

Aquellas personas cuyo número de documento de identidad finalice en 1, 2, 3, 4 y 5 lo podrán hacer los lunes, miércoles y viernes. En tanto los martes, jueves y sábado podrán hacerlos aquellos cuyo DNI finalice en 6, 7, 8, 9 y 0.

Se mantiene la recomendación de mantener un metro y medio de distancia al momento de permanecer en la vía pública, sobre todo aquellos que van acompañados de otras personas.

Situación de quien tiene síndrome de Down

Dentro del grupo de personas que se vería más afectado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y aún más cuando se llegara a levantar sea de forma progresiva o definitiva con el tiempo, son quienes tienen síndrome de Down.

Su principal característica es la socialización y la cordial manera ante cada persona que transita en su entorno que va desde un saludo o el diálogo predispuesto. Sin embargo, el permanecer dentro de un mismo espacio puede generar dificultades en su desenvolvimiento cotidiano que va adquiriendo junto al acompañamiento de los profesionales. “Una de las características que tienen las personas con síndrome de Down es la sociabilidad. El proceso de sociabilización requiere de contacto físico, de cercanía con un extraño y una persona conocida. De esa manera ellos construyen la relación vincular de lo comunicativo con otro considerando que el otro construye a uno como ciudadano”, mencionó Burzac. “En un aislamiento obligatorio a niños con síndrome de Down, les generan conductas disruptivas porque necesitan de ese otro, sociedad, que no sean familia, y que los contengan, los abracen.

Las conductas disruptivas actuales son por la falta de imagen que nos da del cuerpo la sociedad a ese niño”, añadió. Una vez que se produzca el retorno a las sesiones terapéuticas que deben tener junto a profesionales de distintas áreas, advierten sobre las denominadas “torpezas” que tienen cuando se interrumpe su proceso de acompañamiento y cuáles son los indicios para detectar que se dio marcha atrás. “Las torpezas tienen un origen emocional, las personas suelen tener una displasia que es una torpeza del cuerpo porque no reconoce su espacio y un espacio compartido con un otro, no tienen un registro de un espacio abierto, realmente genera mucha ansiedad en el estado tónico del músculo, se tensa, entonces aparecen las dificultades como tener una caligrafía muy tosca”, finalizó Burzac.

Adhesión de la comuna palpaleña

La Municipalidad de Palpalá viene haciendo un trabajo consciente al adherirse al decreto establecido por Nación, para la circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno de espectro autista, en esta época de cuarentena obligatoria. La coordinadora de Atención Integral de la Discapacidad del municipio siderúrgico, Claudia Acosta, expresó que las personas con discapacidad y con TEA, tienen un permiso de circulación especial, ya que los chicos necesitan salir, realizar alguna actividad fuera de casa, como ser caminar o ir a la plaza.

Se recomienda que cuando salgan de sus casas tengan la prevención necesaria, utilizando barbijo, si bien a ellos les cuesta utilizarlo, pero a través del juego se los puede hacer usar, tener alcohol en gel, y salir en el horario en el que no transite mucha gente y evitar el contacto con otros, y al llegar a casa lavarse las manos. Cuando realicen este tipo de actividades, deben tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el certificado avalado por un profesional.