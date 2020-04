Los africanos del meme quieren venir a bailar a Argentina

Son el meme del momento: un grupo de africanos que baila con un ataúd en mano y le pone “alegría” a los cortejos fúnebres en su país, Ghana. Una periodista argentina contactó al líder del grupo, llamado Dancing Pallbearers, que le contó su historia y le dijo que estarían dispuestos a estar en el Bailando.

“Mi nombre es Benjamin Aidoo y empecé con este negocio allá por 2003, 2004. Empecé llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro, así que agregué la coreografía, y hasta ahora lo he estado haciendo durante 18 años, muchísimo tiempo”, le contó a Noe Antonelli.

“La gente me está llamando de todas partes del mundo contándome lo que está pasando con los videos, haciendo memes, así que me siento un privilegiado y estoy feliz por eso. En esta cuarentena, con este coronavirus, la gente está encerrada, algunos están parcialmente encerrados, como aquí en Ghana, pero en algunos otros lugares están completamente encerrados. Pero aunque estén encerrados en sus cuartos igual usan sus teléfonos y que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz”, agregó el hombre.

“Cuando nos inviten a ir a Argentina vamos a ir, vamos a estar ahí. Incluso al programa sí, vamos a bailar con vos Noe”, dijo luego entre risas cuando la periodista le preguntó si vendrían a participar del Bailando por un sueño.

“Cuando este video se haga viral en Argentina vamos a bailar con vos Noe, y si a la gente en Argentina le gusta mucho este video, y le pone muchos likes, yo te lo prometo que vamos a bailar para vos en tu vivo de Instagram”, le dijo después.

Fuente: Víapaís