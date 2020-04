Jujuy entre las primeras provincias que recibirán notebooks

La información fue confirmada por el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, que habló, sobre la entrega de notebooks que realizará el Ministerio de Educación, también destacó, el balance de la reunión del Consejo Federal de Educación y dio detalles de como sería la vuelta a clases al término del aislamiento social obligatorio.

Sobre la entrega de notebooks en la provincia de Jujuy Trotta aseguró: “nosotros, en toda nuestra agenda de trabajo, ponemos el foco obviamente mirando a la Argentina como un todo, ponemos el foco en los lugares de mayor desigualdad educativa y socioeconómica, en esa distribución de las 110 mil computadoras y 25 tablets están incluidas las diez provincias del norte grande y por supuesto Jujuy es una de ellas, como también todos los distritos del conurbano de la ciudad de Buenos Aires”.

Sobre la reunión por videoconfenrencia con los ministros de todo el país en el Consejo Federal de Educación, Trotta explicó´: “es el gran desafío que tenemos, que no se profundice la desigualdad, que logremos la mayor continuidad pedagógica, sabiendo que la escuela es irremplazable y que no estamos asistiendo físicamente a la escuela y que con el nuevo esfuerzo de los docentes y de las familias y de los propios estudiantes, estamos intentando el diálogo cotidiano de quizás, las dos instituciones educativas más importantes, que son la familia y la escuela, eso creo que demanda desde los estados, la mayor cantidad de herramientas para pensar en los hogares de mayor vulnerabilidad, no sólo en términos socioeconómicos, sino también en términos de acceso a la tecnología y el propio capital educativo de los adultos del hogar, para poder acompañar y ayudar a organizar a los más pequeños y a los adolescentes en estos procesos de aprendizaje a la distancia”.

Al ser consultado por las herramientas y los programas que garantizan el acceso a los contenidos educativos, Trotta detalló: “nosotros el mismo día que el presidente informó la decisión de suspender la concurrencia física las escuelas, presentamos el programa “Seguimos educando” que tiene distintas herramientas, algunas nosotros la denominamos analógicas, que es el hecho de transmitir y producir 14 horas de televisión por día, son 7 programas de 2 horas, que abarcan los distintos momentos de la edad escolar, donde maestros y maestras y conductores generan la clase en la televisión”.

“Hoy salen por la TV pública, por la radio, por los canales privados, por Paka Paka, las televisiones comunitarias provinciales y esto ayuda a organizar a la familia, a recrear el trabajo del aula en el hogar, a fortalecer el vínculo con el maestro, y así es un programa que salen para edades de 4 y 5 años, otros para primer grado, otros para tercero y así sucesivamente los siete programas, no incluyendo el ciclo secundario, lo mismo hacemos en la radio, con programas de una hora que también son siete programas de una hora y son muy importantes para nosotros”.

Sobre los cuadernillos que entregan pensando en zonas o lugares con poca conectividad: “también trabajamos de igual modo con la distribución de siete millones de cuadernos que están llegando a todas las provincias, el primer cuaderno sirve hasta el día de hoy, 17 de abril, porque tiene un cronograma de trabajo día por día con recursos y propuestas educativas. Al mismo tiempo estamos distribuyendo el segundo cuadernillo que sirve a partir del lunes 20 de abril, hasta el jueves 8 de mayo y finalmente nuestro portal “Seguimos educando” por el cual se puede navegar gratuitamente sin consumir datos en los celulares gracias al acuerdo alcanzado y el compromiso de las tres empresas de telefonía celular”.

Uno de los planteos recurrentes es el que ocurriría al regresar a las clases presenciales, sobre ese punto Trotta aseguró: “en primera instancia, sobre ‘el día después’ venimos trabajando en un equipo que he delegado la responsabilidad a Gabriela Diker, que es la Secretaria de Información y Evaluación Educativa, tenemos que construir mucho consenso, consenso con las provincias, consenso con la comunidad educativa, con los docentes y con las principales referencias del campo de la educación de nuestro país”.

“Esta debe ser una oportunidad para fortalecer en el medio de una tragedia a nuestro sistema educativo y no que se debilite, a partir de allí nosotros estamos convencidos qué hay que garantizar todos los saberes, lo que no quiere decir que no se modifiquen los contenidos y en eso tenemos que ser conscientes, vamos a tener que intensificar, reorganizar parte del trabajo en este 2020, lograr una articulación con el ciclo lectivo 2021 y a partir de allí, también poner el foco en quiénes están terminando el secundario, para que puedan tener un cierre de su ciclo en la educación obligatoria y poder proyectarse a la universidad y así quizás podemos imaginar un módulo específico, en el primer trimestre o cuatrimestre del año próximo, postergando algunas semanas, coordinando con algunas universidades y terciarios, las primeras cohortes o en el inicio del primer año, excepcionalmente en el 2021, pero siempre analizando la trayectoria educativa de nuestros estudiantes, que no es sólo este ciclo lectivo 2020, sino son los 14 años de educación obligatoria desde las salas de 4 hasta que se termina el secundario”.

Sobre la articulación del trabajo entre los ministerios de Educación y Salud, el Ministro Trotta explicó: “nosotros siempre marcamos que todas las decisiones, las de suspender o las de volver, son decisiones epidemiologicas, de un comité de expertos, tengo un diálogo cotidiano con el ministro Ginés González García, con la secretaria Carla Vizzotti, con todo el equipo, al punto que hace unos días hicimos una videoconferencia dónde participaron más de 50 rectores y rectoras de las universidades nacionales, con el ministro González García, dónde presentamos el inicio de un programa conjunto entre los ministerios, de un voluntariado universitario, el de comprometer a todos nuestros estudiantes en tareas de apoyos logísticas, de cara a la lucha contra la pandemia y también del compromiso de nuestros estudiantes avanzados de las carreras de ciencias de la salud, para que puedan acompañar desde el campo médico sanitario la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pandemia, hay una articulación constante con el Ministerio de Salud, que tiene en parte, el enorme desafío de conducir sanitariamente esta realidad que ha sorprendido al mundo”.

En cuanto al trabajo articulado con las universidades, Trotta explicó: “para nosotros es muy importante el aporte de todas las universidades, es un enorme desafío al que estamos transitando y el compromiso de nuestras universidades en todas estas áreas, inclusive en aquellas universidades que tienen hospitales universitarios es fundamental, todos estamos orgullosos de nuestro sistema universitario nacional y mucho más de cómo se ha puesto en frente de una agenda que permita a través de la unidad de todos los sectores sociales, de los sectores académicos del conocimiento, poner lo mejor de cada uno de nosotros para enfrentar esta pandemia, siempre pensando en aquellos sectores que más necesitan de la presencia del estado para cuidar su salud y garantizar los derechos”.

Desde el Ministerio de Educación Nacional también trabaja para garantizar el acompañamiento para los alumnos del 5to año de los colegios secundarios, sobre ese punto, Trotta se refirió: “hay que conversar con todas las jurisdicciones, con el propio sistema universitario, algo planteamos en la reunión del Consejo Federal. Estuve conversando con varios rectores y con el propio Secretario de Políticas Universitarias, nosotros creemos que ahí sí que va a haber que lograr un cierre, obviamente todo este tiempo de educación virtual a la distancia hay que ponerlo como un valor y un enorme esfuerzo, como también los meses en cuanto podamos volver físicamente al aula, lo estamos pensando en ese sentido.

“Una de las opciones es que en el primer trimestre o el primer cuatrimestre del año, en febrero marzo y abril sólo sea con los estudiantes del último año de secundario del país, para poder así generar un módulo específico de cierre y que excepcionalmente el año próximo, las clases en las universidades y en los terciarios, en vez de iniciar la primera semana de abril o la segunda, como ocurre en la mayoría de las universidades, se pueda iniciar en la primera semana de mayo y con esos tres meses de trabajo, nos permiten hacer un cierre acorde a las necesidades de la educación de quiénes están terminando los ciclos de educación obligatoria en el país.

Finalmente el Ministro Trotta brindó un mensaje para los padres y alumnos que están cumpliendo la cuarentea obligatoria: “quier decirle a los padres, a los niños, que éste es un momento en el que tenemos que priorizar el cuidado, que es más importante inclusive que aprender en este momento.

“Priorizar el cuidado no sólo frente al coronavirus, sino también es transitar un momento de profunda incertidumbre, la incertidumbre frente a la pandemia y la incertidumbre también del impacto de la pandemia en nuestras economías y en la realidad de nuestro barrio, en nuestro vecindario, es ahí donde tenemos que poner la claridad de no sobrecargarnos”.

“Los adultos tienen que acompañar en esa incertidumbre, que también es propia de los adultos, pero acompañando a los más pequeños, cuya rutina se vio cambiada abruptamente, el no ir a la escuela, el no ver a los compañeros, no a ver a otros familiares y eso necesita siempre una atención diaria, cotidiana y que todos los saberes, aquellos que no logremos construir en la instancia en la que hoy estamos, que es a la distancia, los vamos a recuperar en la escuela y ese es nuestro compromiso y es nuestro desafío”.

“Tienen que saber que las pocas herramientas que tenemos para enfrentar esta pandemia son la responsabilidad y la solidaridad, eso implica pensar no solo en uno, sino siempre pensar que las actitudes de uno pueden afectar a todos, así que creo que esa es una enseñanza que nos debe dejar esta situación impensada para todos”.

Fuente: Unjuradio