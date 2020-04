"No sabemos cuántas empresas van a quedar de pie y seguir trabajando"

Debido a la situación de la pandemia del coronavirus, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Jujuy (UOM), dijo que el sector se encuentra complicado ya que la actividad está paralizada en un 90%. Los trabajadores cobraron sus sueldos, aunque otros, no en su totalidad.

-¿Cómo está el sector de la metalurgia en Jujuy?

Como es de público conocimiento por el tema de la pandemia, está prácticamente paralizada la actividad metalúrgica, a excepción de dos o tres empresas que están haciendo trabajos esenciales para algunos ingenios por el tema de la habilitación. Y después, estamos a la espera de que pase esto para que se pueda volver a la actividad.

-¿Cuál es el porcentaje de la actividad que está paralizada?

Cerca del 90%.

-¿Esas dos o tres empresas están trabajando con el personal a pleno o es reducido?

Se está cumpliendo de acuerdo a las normas que exige el protocolo de la pandemia; o sea, cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene por el tema de la distancia que deben mantener entre sí, con todo el personal necesario en algunos casos.

-¿Tuvieron despidos?, ¿los trabajadores están cobrando sus sueldos?

Es una situación muy complicada, porque como estamos todos en cuarentena, la situación está cerrada y todavía no hemos llegado a conocimiento del no pago de los sueldos. Pero de todas maneras, igual a nivel nacional, la secretaría nacional y las Cámaras empresariales están viendo de garantizar el resguardo de los puestos de trabajo. Es así que se está hablando de firmar un acta acuerdo para garantizar a los que no están trabajando con algún porcentaje, pero no es nada oficial porque todavía no me llegó nada a la Seccional Jujuy, pero cuando tengamos más precisiones vamos a estar informando a todas las empresas y también dar a conocer a los afiliados.

-¿Y cuánto cobrarían? o aún están negociando...

Sí, cuando salga algo oficial lo vamos a estar informando, pero se habla de un buen porcentaje, pero está todo para conversar y llegar a un acuerdo. El tema es, según nuestros directivos a nivel nacional, que estamos viendo cómo está la situación de la metalurgia en todo el país. Se está tratando de salvaguardar los puestos de trabajo porque después que termine esto no sabemos cuántas empresas van a quedar de pie y van a seguir trabajando. Lo que se está pretendiendo con este convenio en el corto plazo por supuesto, por el tema de la pandemia, es buscar que no haya despidos en las fábricas.

-Y hasta ahora, ¿cómo se han podido sostener los trabajadores?, ¿han estado cobrando el mes de marzo y abril?

Por eso, los trabajadores todavía están cobrando lo que han trabajado, y de lo otro todavía no tenemos conocimiento, pero apenas sepamos vamos a actuar en consecuencia.

-Pero todavía no me queda claro, ¿han cobrado marzo y abril o solo los trabajadores de las empresas que están funcionando?

Sí, supuestamente están cobrando, por eso es que hasta ahora el gremio no recibió reclamo alguno así puntual, pero sí sé que también hay dificultades para que se cobre íntegramente el salario.

-Entonces, no están cobrando el salario íntegro...

Sí, en algunos casos que me han hecho saber, pero vuelvo a insistir, esta es una situación que lamentablemente por este tema de la cuarentena hay varias empresas que están cerradas y bueno, por eso es que estamos a la espera de que a medida que vaya mejorando esta situación, vayan abriendo la actividad. Sabemos que en algunos casos ya se han ido dando aperturas como en el caso de la construcción, y algunas otras actividades para que puedan seguir trabajando y llevar su sustento a su casa.

-¿Cuál es el panorama en adelante?

Bueno, es como todo. Se sabe que no es fácil, pero todo lo que corresponde a la UOM va a poner su parte, y bueno, juntamente con los afiliados vamos a poner el granito de arena para que esto tienda a mejorar y no se caiga la actividad.

-¿Y cuándo cree que se va a reactivar la actividad?

Incluso es incierto, porque no depende del gremio, sino de quienes están monitoreando el tema de la pandemia y de la actividad. Usted sabe que hay un comando que está a nivel nacional que es el Presidente y acá en la provincia que es el gobernador, así que cuando sepamos, seguramente vamos a hacer saber a todos los compañeros afiliados.

-¿Ustedes ya tuvieron alguna conversación con el Gobierno?

Por el momento no. Tenemos fijada una reunión con el ministro de Trabajo que también está pendiente, y que seguramente con el correr de estos días vamos a estar reuniéndonos para ir evaluando cómo se sale de esta situación.

-¿Qué mensaje les da a sus afiliados?

Bueno, decirles que hay que mantenernos unidos y tener mucha paciencia, sabemos que estos temas que se presentaron no son queridos por nadie. Seguramente nos va a dejar mucha enseñanza para reflexionar y hacer mejor las cosas de lo que se venían haciendo, y ojalá pase todo esto para el bien de todos los empleados metalúrgicos y de la comunidad en general.

-¿Cómo está trabajando la obra social?

Con el tema de la obra social se está atendiendo por un teléfono de emergencia, y por WhatsApp en el 388- 3294939, se están haciendo las autorizaciones vía online también para los prestadores médicos, y bueno, lo que los afiliados necesiten únicamente en caso de emergencia, evitando en lo posible que los afiliados concurran a los centros médicos para evitar el contagio. Saben que tienen que estar en permanente aislamiento de acuerdo al decreto presidencial, pero cuando se trate de un caso muy puntual y de urgencia, está el mismo número de teléfono en el gremio que es el celular 388- 3294939 tanto en la sede central como en la delegación Palpalá.