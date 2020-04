Paciente oncológica pide por la educación de sus hijos

La aparición de la pandemia empeoró la situación de la familia Almaráz del asentamiento San Jorge que además de vivir inmersa en un contexto de pobreza, el padre no tiene trabajo, la madre es paciente de cáncer, tiene un hijo con discapacidad y los demás no pueden educarse debido a la falta de acceso al internet.

Para ayudar a la familia, pueden comunicarse al número 388 408-6701. Dirección: Manzana 9 Lote 13, asentamiento San Jorge.

La cuarentena no impacta de la misma forma para todas las personas y más para los que atraviesan por otras problemáticas como es el caso de esta familia que apela a la solidaridad del pueblo jujeño y solicita a las autoridades competentes que puedan intervenir.

Son nueve integrantes en total, "yo tengo cinco hijos y dos nietos a cargo, la mayor tiene 23 y el más pequeño 5. Mi esposo es albañil y le cuesta un montón encontrar trabajo hoy en día", mencionó María Alejandra Almaráz en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Los que puedan colaborar con ropa de abrigo y calzado pueden donarles de todos los tamaños y de ambos sexos. También solicitan el aporte de alimentos y artículos de higiene, útiles escolares y la donación de una computadora para que puedan estudiar.

"Lo que más quiero es que mis hijos sigan estudiando, a ellos ahora se les complica mucho y están atrasados porque no tenemos internet en la casa así que nos haría falta una computadora para que estén informados y no se atrasen con las tareas. Yo estoy nula la verdad porque no sé cómo actuar ante este panorama", añadió.

Al enterarse los docentes del Bachillerato Nº 2 ubicado en el barrio San Pedrito, al cual asisten algunos de los chicos, tomaron cartas en el asunto y les llevaron a domicilio el material que precisan para continuar educándose y no se atrasen en las tareas. Asimismo, señaló que "los profesores fueron a casa, la verdad que son muy buenos y también la maestra especial está yendo a ver a uno de mis hijos que tiene una discapacidad".

Al respecto María Almaráz indicó que "estoy muy agradecida con los docentes de la escuela por la inmensa ayuda que me dieron, la verdad que la necesitaba demasiado y les agradezco de corazón en nombre de toda mi familia".

Una abanderada

Pese a las tantas dificultades que posee la familia Almaráz, una de las niñas que tiene 13 años el año pasado fue abanderada en la escuela "Eva Perón", "ella y todos mis hijos la verdad que son un orgullo para mí por eso quiero que estén bien y sigan educándose. La verdad que eso es lo que más me importa", comentó la madre.

"La estoy peleando"

María Almaráz es paciente oncológica y realiza un tratamiento de quimioterapia de forma frecuente.

En ese sentido sostuvo que "yo la estoy peleando, tengo que sacar muchas fuerzas para pasar este momento y la estoy llevando como puedo. Estoy bien, haciendo el tratamiento y hace un tiempo viajé a la provincia de Tucumán donde me hicieron una braquiterapia", que es un tipo de radioterapia utilizada para tratar el cáncer.

Ayuda del “Bachi 2”

Norma Mamaní es profesora de dos de los hermanos Almaráz, uno va a segundo y el otro a tercero, y mediante los grupos de WhatsApp que tienen entre docentes y padres para el envío del material y las clases online, se dio cuenta que los chicos no estaban.

Le contaron sobre la situación de la familia, que poseen necesidades y no tienen internet y mucho menos computadora, entonces la docente junto a otras del Bachillerato Nº 2 empezaron a movilizarse para llevarles el material a su hogar y realizar una colecta interna en la institución. “Preguntando a la gente del asentamiento llegué a su casa, me contaron que tampoco tienen hojas, carpetas ni los demás útiles escolares. Después de verlos y llevarles el material para que estudien, juntamos mucha mercadería y útiles escolares que les llevamos anteayer”, manifestó la profesora Norma Mamaní, quien junto a la profesora Estela Rodríguez promovieron la movida solidaria.

Para finalizar explicó que “tenemos muchos chicos que por vivir en un contexto de vulnerabilidad no pueden educarse como deberían en este tiempo pero de a poco nos vamos enterando y hacemos lo que podemos y lo que está a nuestro alcance”.