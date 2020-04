Para Morales el déficit fiscal sería de $2 mil millones

El gobernador Gerardo Morales encabezó anoche el informe Nº 38 del Comité Operativo de Emergencia celebrando el cumplimiento de dos semanas sin casos confirmados de coronavirus en Jujuy. De lo que se esperaba sea un anuncio con nuevas medidas de flexibilización, Morales expresó que no estaba en condiciones de hacerlo y destacó que “es muy difícil la situación fiscal económica de la provincia”.

Mencionó que desde su Gobierno se apoyan decididamente las medidas del Presidente y “es lo que tenemos que hacer todo el pueblo”. Morales comentó que se debe realizar un fuerte control sanitario debido a la problemática en la frontera con el ingreso ilegal de personas de nacionalidad boliviana para percibir el pago de planes sociales. Esas personas fueron detenidas y deportadas. “Yo hoy quedé comprometido en anunciar la flexibilización de alguna actividad, pero no estoy en condición de hacerlo” dijo y agregó que quizás el sábado o domingo se dará a conocer la información. El gobernador comentó que solicitó al ministro de Hacienda Carlos Sadir un informe de situación económica y detalló que de “4 mil millones de pesos que recaudábamos de coparticipación, teníamos una proyección de recaudar 2.800 millones, pero para abril teníamos una caída de $1.200 millones menos”. Morales continuó diciendo que “en 15 días solo recaudamos 800 millones de coparticipación cuando normalmente hasta mediados del mes llevábamos recaudado el doble. Es decir que estimamos que de los 4 mil millones que recaudamos, solo llevamos la mitad, $2.000 millones”.

Además, “en la planilla salarial para pagar a los empleados estatales se necesitan 3 mil millones netos. Y la recaudación local con la que pagamos a proveedores, de 800 millones cayó a 300 millones. Es decir, en la proyección que teníamos de 1.200 millones más 500 teníamos un déficit de 1.700 millones solo en el mes de abril. Vamos a ver la proyección que tenga el domingo”, mencionó. “De esos 1.200 se hacen 2 mil millones así que el déficit va a estar en 2.500 millones debido a que el Gobierno nacional nos está dando 560 millones por mes por lo que podríamos bajar el déficit a 2.000 millones”, explicó. A pesar de que se había deslizado la posibilidad de un acta acuerdo con los trabajadores estatales para el descuento de aportes previsionales, el gobernador informó que finalmente no se realizará y tampoco habrá descuento en los sueldos.

“A los empleados públicos no vamos a bajarles los sueldos, sobre todo al personal de salud y seguridad. Si es necesario pedir crédito, lo vamos a hacer”, confirmó. Dijo que la próxima semana se reunirá con los gremios del sector público y privado para analizar la situación. Informe epidemiológico Por su parte, el titular del COE Omar Gutiérrez detalló que “en las últimas 24 horas no tuvimos ningún caso confirmado” y comentó que 1.518 personas se encuentran en vigilancia de las cuales 799 ya finalizaron el seguimiento. Respecto a la situación del dengue, el ministro de Salud Gustavo Bouhid confirmó que ya se registran 1.308 casos en la provincia y más de 700 en San Pedro. El funcionario aseveró que las personas que no dejen ingresar a las casas al personal de Salud serán denunciados y penados con “2 o 3 años de prisión”. “En medio de una pandemia, el dengue nos complica mucho más”, cerró.

Morales se hizo el test y dio negativo

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se realizó ayer un hisopado para establecer si tenía coronavirus, luego de haber regresado de Buenos Aires, donde mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández y otros mandatarios provinciales.

De esa forma Morales cumplió con el protocolo de prevención que estableció para Jujuy, que indica que debe testearse a cada persona que haya arribado a la provincia. Apenas llegó a la capital jujeña, el gobernador se aisló de manera preventiva en un hotel céntrico, donde concurrió personal médico a realizarle el hisopado y el resultado le dio negativo. De hecho, Morales subió en las redes sociales una foto en la que se observa cómo le realizaban el test, y escribió: “Me acaban de hacer el hisopado después de la reunión con el Presidente ayer (en Olivos). Llegué a Jujuy y tuve aislamiento en un hotel.

Vino el equipo para realizarme el hisopado y ahora vamos a esperar el resultado del test cumpliendo como corresponde la cuarentena”. La doctora encargada de tomarle la muestra y subdirectora provincial de Epidemiología, Fabiana Vaca, explicó que al gobernador “se le realizó un hisopado nasal de ambas narinas para hacer la determinación de PCR Real Time (para detectar casos de Covid-19)”. En este marco y destacando el cumplimiento de los protocolos vigentes, el gobernador volvió a enviar un mensaje a los ciudadanos: “Cuidate, cuidá a tu familia, quedate en tu casa. Cumplamos con todas las reglas”, expresó. Le dio negativo.

