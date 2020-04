Tini Stoessel dará un show vía streaming

Tini Stoessel ofrecerá este domingo 19 de abril un show vía streaming desde su cuenta de Instagram para apoyar una acción solidaria junto a distintas empresas, con el fin de colaborar con la Cruz Roja Argentina.



"En épocas de aislamiento social, preventivo y obligatorio las redes facilitan el apoyo a causas sociales y movilizan a miles de personas que quieren colaborar con esta difícil situación", explicaron desde la producción de Tini, según informó Télam.

Por este motivo el próximo domingo 19 de abril a las 18 horas Tini dará un recital en vivo con el fin de apoyar a la Cruz Roja Argentina, en el marco del invaluable trabajo que dicha institución viene realizando durante la pandemia del coronavirus.

Desde la cuenta de Instagram, podrá verse el concierto de la artista que este año ya edito los singles "Recuerdo" junto a los venezolanos Mau y Ricky, y "Ya No Me Llames" junto al colombiano Ovy On The Drums.