El jujeño Sebastian Llapur, uso a sus personajes, para concientizar sobre el coronavirus

Sebastián Llapur, reconocido actor de doblaje nacido en Jujuy y actualmente radicado en México, concientiza sobre la importancia del lavado de manos para combatir al coronavirus con los protagonistas históricos que le tocó interpretar alguna vez.

En el marco del Día Internacional de la Voz, expresó que busca generar conciencia a través de las redes sociales y también repasó su carrera.

“Si uno tiene la opción de dejarle un buen mensaje a la gente, lo hace. Sobre todo para los niños. Hay madres que me dicen ‘mi hijo dijo que escuchó que Kiko o el Pato Lucas le pidió lavarse las manos”, destacó.



Llapur recordó a personajes a quienes le tocó poner la voz; como Mufasa en la última versión del Rey León, Darth Vader, el tiburón Bruce de Buscando a Nemo y Marcus Fenix del videojuego Gears of War.

También le dio vida a múltiples protagonistas de Los Simpson, entre los que destacan el abuelo Abraham, el Profesor Frink, el payaso Krusty y el jardinero Willy.



"Con Los Simpson me pasó que era un fan absoluto y jamás me imaginé trabajando ahí. Humberto Vélez (voz de Homero) me invitó desde la temporada 13. Seguí en la serie y me permite ostentar el récord de actor con más voces en una serie: 7 personajes fijos más algunos invitados", rememoró.

Llapur nació en nuestra provincia y tiene ya más de 30 años de trayectoria. Vive en la ciudad de Mérida, Yucatán. Está en México desde hace 19 años y previamente trabajó durante 12 años en locución comercial en la ciudad de Córdoba.

En ese sentido, valoró: “Los sueños no vienen a golpear la puerta, uno tiene que salir a buscarlos. Estaba afianzado como locutor comercial y dije ‘quiero algo más'. Hice las valijas y ya son 19 años de esta aventura mexicana”.

“Es algo que nace conmigo desde que soy chiquito. Los primeros recuerdos eran de mi mamá pidiendo que me calle de tanto hacer voces e imitaciones”, expresó.