¿Qué es eso? Médicos salteños enojados por los “barbijos” que habría repartido Salud

Profesionales de varios hospitales de la provincia de Salta estuvieron reportando que les llegaron barbijos de malas condiciones y confección que habrían sido enviados por la cartera del Gobierno. “No sabemos si cumplen las normas, están cortados a mano, una cosa vergonzosa”, denunciaron.



Médicos de Salta están enojados y no es para menos: según estuvieron reclamando entre ellos, en las últimas horas en varios hospitales les habrían estado llegando “barbijos” o tapabocas inutilizables, enojadísimos pidieron los equipos correspondientes para trabajar.

Fernando Rangil es un médico quien a través de su Facebook compartió las fotos de estos barbijos, y quien en diálogo con InformateSalta amplió un poco más la situación. Según comentó, entre varios colegas estuvieron mostrándose los barbijos que recibieron: “Nos dijeron ‘miren lo que están dejando desde el Ministerio de Salud’, ‘¿lo confirmaste? (preguntó), ‘si, lo tengo en la mano y es una cag…’ (le respondió otro médico)”.

“Pensamos que era un meme, pero fue confirmados por varios médicos de varios hospitales que los recibieron”

Como se pueden ver en las fotos, los barbijos no tienen formas de serlo, el material no sería el apropiado y no cumplirían los requisitos necesarios para su efectividad. “No sabemos si cumplen las normas, si están aprobados por la ANMAT, están cortados a mano, es una cosa vergonzosa”, espetó el profesional.



Según comentó, serían varios los hospitales donde habrían estado repartiendo estos elementos, entre ellos se encontrarían el Materno Infantil, del Milagro, Oñativia, de la Merced y Cerrillos.

“No nos están cuidando sabiendo el riesgo que corremos, aunque en Salta (la situación por el coronavirus) está tranquila, miren lo que pasa en Buenos Aires o Chaco, los médicos se infectan y contagian a sus familias”, reclamó el doctor ante este medio.

“No sabemos de dónde vienen, quien los hizo, si fueron donados, pero con solo verlos es algo vergonzoso”