Extensión del plazo a vecinos de Centro Forestal

El director de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Municipalidad de Palpalá, Jorge Rojas, se reunió con los vecinos de Centro Forestal que se encuentran imputados bajo la causa de usurpación de terrenos.

En dicha reunión se firmó un acuerdo de reubicación de cada una de las 7 familias que se encuentran dentro de la imputación penal.

En este sentido, Silvana Salazar, vecina de Forestal, manifestó al respecto que “tuvimos una reunión con el señor Jorge Rojas, hicimos un acuerdo por 15 días más, ya que el anterior plazo se cumplió. El señor nos dejó en claro que no hay reubicación en Forestal, no hay lugar, no hay tierras, están buscando la forma de reubicarnos a las 7 familias juntas, todavía no nos saben decir dónde, ni cuándo, él cree que en estos días ya habrá una respuesta. Por el momento aceptamos el plazo de 15 días, sabemos que dentro de esos 15 días no habrá desalojo. Fue un dialogo tranquilo de las dos partes, no podemos decir que estamos conformes con lo que proponen, porque nosotros queremos estar en Forestal, no es lo mismo vivir en Forestal que vivir en otro barrio que no conocemos, más que nada por la seguridad, es una preocupación muy importante saber dónde nos van a llevar”.

Por su parte, Rojas señaló que “nos hemos reunido para tener una charla con la gente de Centro Forestal, ellos se encontraban haciendo ocupación indebida de los terrenos, por lo cual el municipio realizó la denuncia solicitando el desalojo. Se realizó la firma de un acta acuerdo porque se cumplimentaba el plazo de una primera instancia que se había estipulado desde el día 8 de abril, es por esa razón que se los convoco, se les hizo lectura de un acuerdo y un compromiso por parte de esta gestión de poder hacer la reubicación de cada uno de los que se encontraban dentro de la imputación de usurpación”.

Más adelante explicó que “esto tiene que ver con dos razones, se les dejó en claro a las personas de Forestal de que ellos no podían dar asiento en esos terrenos a causa de una situación de larga data, que no se ha podido resolver en gestiones anteriores y de la cual hoy nos toca hacer un corte ante esta situación y poder resolver las situaciones legales de cada uno de esos terrenos. Por otro lado, no somos ajenos a la necesidad habitacional en que se encuentran, a la calidad de vida que puedan llevar las familias, hacinados en determinados lugares, por lo cual se les da la respuesta a aquellas familias que se encuentran con carga de niños, a los que vamos a ir respondiendo en primera instancia”, sostuvo el funcionario.

En otro tramo detalló que “el compromiso permite que tengamos 15 días hábiles, en los cuales seguiremos haciendo gestiones ante la secretaria Ordenamiento de Tierras en Provincia, donde ya hemos cruzado datos para poder saber a ciencia cierta quiénes podrían ser las personas que sean beneficiarias con terrenos fiscales. Por otro lado, cumplido ese plazo y habiendo tenido respuesta por parte de la Secretaría de Tierra, este municipio se compromete a dar una solución y poder reubicarlos y así liberar esta situación de usurpación”, dijo Jorge Rojas.

Con respecto a la reacción de los imputados, Rojas expresó que “no estamos haciendo ningún tipo de especulación, sino por el contrario, vamos a dar respuesta en los próximos 15 días hábiles. Ya se dio aviso a la Fiscalía para que tome nota de la prórroga acordada conjuntamente con la Municipalidad y los vecinos y poder dejar en claro cuáles serían los términos en los cuales se irán haciendo las adjudicaciones y resolviendo cada situación en particular”.

Por último, el funcionario remarcó que “esta situación que hoy se plantea, es solamente para aquellos que han sido imputados en la causa de usurpación, no así con otras personas que han salido a especular por los medios para la adquisición de terrenos, trataremos de evitar todo tipo de avances ilegítimos. La dirección de Hábitat, Tierra y Vivienda tiene un procedimiento administrativo en el cual cualquier persona que se encuentre en una situación de necesidad habitacional puede hacer la presentación a través de una nota, dando inicio a un expediente y en base a eso poder hacer los informes necesarios para cumplimentar un legajo, que les permita el día de mañana tener un terreno, para poder habitar junto a su familia”, concluyó.