Consejos de la Fundación Huésped para tener sexo virtual seguro

Este viernes, en el marco de los informes matutinos que brinda el Ministerio de Seguridad, el médico infectólogo José Barletta recomendó el sexo virtual durante la cuarentena y dio algunos consejos para hacerlo en forma segura.

El especialista explicó que si bien la ciencia todavía no determinó con seguridad si el Covid-19 se contagia a través del semen u otras secreciones, sí está confirmado que podemos infectarnos al besar a otra persona. Por eso, el sexo virtual es una de las alternativas que nos permite disfrutar de la sexualidad más allá de las trabas del aislamiento obligatorio.

En esa línea, desde la Fundación Huésped elaboraron un instructivo para llevar adelante esta práctica en forma segura.

En primer lugar, el instructivo comienza por aclarar que por sexo virtual o sexting se entiende el envío de contenido íntimo (como fotos, videos, audios, mensajes de texto, videollamadas, emojis) a través de un dispositivo como el celular o la computadora.

Luego, plantean tres premisas básicas a tener en cuenta antes de entablar una relación virtual:

-Nadie te obliga: si la otra persona no te da confianza, no accedas.

-Si no hay consentimiento, que no haya nada: la otra persona debe acceder a recibir tus fotos o videos antes de enviárselos.

-A vos también deben cuidarte: en internet hay muchas personas que fingen ser alguien que no son. Asegurate de que la persona que reciba tu contenido sea alguien que conocés, con quien tengas confianza, y que esté dispuesta a cuidar tu privacidad.

Por otro lado, la Fundación Huésped también hace mucho hincapié en la seguridad de los dispositivos. Entre otras cosas, recomiendan:

-Bloquear la pantalla y encriptar el celular: de este modo, nadie podrá acceder a los archivos en caso de pérdida o robo. Se puede hacer desde la sección de Ajustes y Seguridad. La contraseña evitará que terceros puedan desbloquear tu celular sin tu permiso, y encriptarlo permitirá que, si te hackean y acceden al contenido de tu celular, no puedan verlo o leerlo.

-Poner contraseña a la galería de fotos.

-No guardar las fotos en la nube automáticamente: en caso de utilizar Drive, Dropbox, o iCloud, activar la doble autenticación. De lo contrario las fotos pueden estar accesibles desde otros dispositivos.

-Usar preferentemente apps que permitan autodestruir los mensajes, como Signal o Telegram. De todas modos -aclaran- siempre se podrán hacer captura de pantalla o tomar una foto con otro dispositivo.

En tercer lugar, la guía de sexting seguro recomienda no mostrar la cara en en las fotos o videos para no ser reconocido si el contenido se difunde sin nuestro consentimiento.

También es importantes evitar zonas del cuerpo con marcas o tatuajes por los que se te pueda identificar y utilizar fondos neutros para que nadie pueda reconocer el lugar en el que se hizo.

Finalmente, remarcan la importancia de no difundir contenido que hayas recibido si la otra persona no dio su consentimiento. No reenvíes, para evitar la viralización.

La Fundación Huésped es una organización con alcance regional que desde 1989 desarrolla “investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida”.

Si alguien te amenaza con distribuir tus fotos, videos o cualquier otra información confidencial, podés hacer la denuncia llamando al 134 o (011) 5071-0040 o en la fiscalía más cercana a tu domicilio. En CABA, llamando al 0800-333-47225.

Fuente: Infobae