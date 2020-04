Las muertes por coronavirus en España superan las 20.000 personas

Los positivos suman 191.726 +, lo que supone 4.499 más que el viernes, con los ajustes que está haciendo Sanidad. Supone un crecimiento menor que día anterior (5.252), pero siguen por encima de guarismos que se habían alcanzado en Semana Santa, probablemente influidos por el retraso en las tareas burocráticas de los días festivos.

Los casos nuevos son una cifra que conviene tomar con especial cautela, ya que la ampliación de pruebas está haciendo aflorar contagios nuevos. Fernando Simón, director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha advertido de que en las últimas tres semanas las pruebas más fiables, las PCR se han duplicado: de las alrededor de 200.000 que se realizaron la que comenzó el 23 de marzo, hasta las más de 400.000 de esta. Además, hay que sumar los test serológicos, que el ministerio añade en una columna aparte y que cuentan personas que no tienen la enfermedad de forma activa, que probablemente la pasaron hace semanas o meses, ya que lo que estos detectan es la presencia de anticuerpos en la sangre, no del virus en sí. Al menos 1.194 de los nuevos casos detectados en las últimas 24 horas se han descubierto con este tipo de pruebas, pero que no están contados en esos 4.499 nuevos.

La cifra de altas hospitalarias del sábado es de 3.166. En total, 74.662 personas están oficialmente curadas de covid-19, lo que supone un 39% de los casos. Esta proporción también permanece estancada por los mismos motivos: aunque la recuperación de los pacientes sigue a un ritmo constante, el crecimiento de los positivos es mayor.

Desde hace más de una semana el informe que publica Sanidad no suma los ingresos en hospitales y UCI por la falta de homogeneidad de las comunidades autónomas. Simón ha asegurado que los casos que han requerido cuidados intensivos ha subido a un ritmo similar a los días previos: un 1,4% o, lo que es lo mismo, 76 nuevos. “Pero la mitad se concentran en una sola comunidad autónoma [Cataluña], lo cual obviamente hacen que tenemos que tener cuidado, y valorarlo específicamente”, ha dicho Simón. “Esperamos en los próximos días ver las mismas reducciones en las muertes que en las UCI”, ha concluido.

La evolución positiva que la curva venía mostrando la semana pasada se ha frenado. Los epidemiólogos y los asesores del Gobierno vienen señalando que para empezar a relajar las medidas de confinamiento habría que seguir viendo una evolución positiva de las cifras, algo que estos últimos días no está sucediendo, al menos en muertes y casos.

En el mundo ya se han confirmado más de 2,2 millones de casos positivos, de los cuales más de 154.000 terminaron en fallecimiento. Estados Unidos, con más de 700.000 contagios registrados lidera la clasificación, seguido de España e Italia.