Abel Torrico es uno de los referentes de Atlético El Carmen, uno de los equipos jujeños que están clasificados a la segunda ronda del Regional 2020, un torneo que se encuentra suspendido a causa del coronavirus que avanza sin cesar en todo el planeta.

El futbolista que también pasó por otros clubes de la región dialogó con El Tribuno dividiendo opiniones sobre la adaptación a esta emergencia sanitaria y sobre la campaña que venía haciendo el "chacarero" en el certamen de ascenso.

"Todo esto es una mezcla de sensaciones: ansiedad, incertidumbre, nerviosismo, estrés porque esto de no poder salir de casa y de no poder entrenar como uno estaba acostumbrado", dijo el deportista en referencia a cómo llevan la cuarentena los jugadores de El Carmen.

"Primero nos mandaban la rutina por medio de WhatsApp y bueno, cada uno tenía que adaptarlo al espacio y a las elementos que teníamos. Luego tres veces por semana entrenábamos a través de Zoom y las últimas semanas volvimos con la modalidad, con la rutina anterior", dijo el exCentral Norte de Salta detallando la forma de trabajo que tanto él como sus compañeros tuvieron en este aislamiento obligatorio dispuesto por Nación.

"No es beneficioso para la gente que vive del deporte, yo tengo una escuelita de fútbol y a mí me complica", expresó el entrevistado quien a su vez sostuvo: "Si bien la categoría del Regional no es para vivir del fútbol porque generalmente te pagan por partido, por objetivos cumplidos, el club tiene una deuda con nosotros pero entendemos la situación donde si no se genera plata no entra dinero al club".

Continuando con la entrevista el futbolista, dijo: "Estoy con la esperanza que todo vaya mejorando y volvamos a hacer la actividad física que estamos acostumbrados".

En mención al andar del equipo "chacarero" en el Regional 2020, Abel Torrico expresó: "La verdad que creo que Atlético en un torneo que fue muy corto pero a la vez fue largo porque empezamos en diciembre con la pretemporada, tuvo buenas y malas actuaciones". Y agregó: "Por ser un plantel numeroso, el DT dudó un poco en el armado del equipo. Nunca se repitió el equipo, eso nos jugó en contra".

El jugador del combinado carmense también manifestó: "Lo positivo que rescato y que noté en la última fecha que jugamos aquí en El Carmen es que es muy importante jugar de local porque somos un equipo que complica a cualquiera".

Acuña: “Ganas de volver”

Atlético Cuyaya es otro de los clubes que también espera definiciones y decisiones sobre el futuro del Regional. En esta cuarentena que se alarga lógicamente dado a que no están todavía las condiciones sanitarias adecuadas, este matutino se comunicó con Germán Acuña, una de las piezas claves de este Cuyaya que venía ilusionado con hacer bien las cosas en la categoría más Federal del fútbol argentino y que pese a perder en el inicio de la segunda fase ante YPF de Joaquín V. González, provincia de Salta. De entrada el delantero que supo brillar en el 2015 con la camiseta de Deportivo Luján que “está bien” todo lo dispuesto por las autoridades provinciales por el coronavirus pese a que el fútbol se paró en su totalidad.

“Claro que las ganas de volver a jugar siempre están”, dijo el atacante quien volvió a mencionar la incertidumbre que rodea para que regresen los torneos oficiales del Consejo Federal y el deporte en general. Comentando un poco las entrañas del club “bandeño”, específicamente con sus compañeros y con el cuerpo técnico que encabeza Ángel Cerdán, dijo que todos “entendieron mi situación” particular para entrenar dado que como otros jugadores él trabaja en el comercio y durante diciembre se le complicó bastante hacer la pretemporada. El delantero manifestó que se entendió “el sacrificio que hacía”. No obstante a lo anteriormente expuesto, Acuña rindió de buena manera en este Regional 2020. El entrevistado describió también a su entrenador Ángel Cerdán a quien destacó por su rol más allá de lo futbolístico. “El ‘profe’ se volvía loco en los entrenamientos por el buen plantel que tiene Cuyaya”. Además, valoró a Marcelo García quien alguna vez le dijo a Acuña que “primero estaba el laburo, segundo el laburo y después el fútbol”.