El futuro de Tevez en Boca Juniors

Carlos Tevez dio la vuelta olímpica con Boca Juniors después de ganar la Superliga jugando en un buen nivel. Sin embargo, el parate generó dudas sobre su futuro.

Sucede que su vínculo con el “xeneize” vence en junio venidero, el delantero de 36 años transita estos días con otra tranquilidad después del reciente título festejado.

No fue un título más para Boca, por la forma en la que lo ganó, por ese sprint final con River, por esa sensación de desquite después de varios golpes, tampoco lo fue para Tevez que terminó significándole la revalidación de su rango de ídolo y, como si fuera poco, el pasaporte para estirar sin escalas su contrato hasta fin de año más allá de lo que determine la Fifa sobre los vínculos de los jugadores a partir de esta pandemia que alteró el calendario y la finalización de las temporadas, Boca extenderá de hecho su relación con el “Apache” al menos hasta que finalice la actual Copa Libertadores.

El vínculo, en principio, necesitaría una especie de ajuste, ya que el propio delantero admitió que hoy está “cobrando como un juvenil”, ya que la cláusula de extensión trajo consigo una rebaja de su salario. Poreso, si bien las partes dijeron que no es un tema que se esté tocando, tampoco asoma como una complejidad. “Lo resolvemos enseguida”, dijeron desde el entorno del jugador. “Todavía no hablamos nada.Pero si Carlitos quiere continuar, no habrá problemas en ningún aspecto”, viene sosteniendo el presidente Ameal.

Así, el futuro de Tevez está asegurado un tiempo más en Boca.

Socios al día

Por otro lado, desde la Comisión Directiva de Boca Juniors, a través de su secretario general, Ricardo Rosica, solicitó a los socios que hagan un esfuerzo para mantener la cuota al día, en épocas en la que los ingresos del club se ven afectados y reducidos por la pandemia de coronavirus que mantiene paralizada toda la actividad deportiva.

“Boca necesita de sus socios más que nunca. Esta situación es inédita y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para mantener a los

800 empleados”, publicó el directivo.

Independiente

Independiente ya puede contar en su plantel con el mediocampista Pablo Hernández y con el delantero Brian Martínez, quienes se recuperaron de sus lesiones y estarán disponibles a las órdenes del entrenador Lucas

Pusineri cuando el equipo retorne los entrenamientos en el predio de Villa Domínico, dijeron fuentes del club de Avellaneda.

Hernández tuvo rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Recuperados en Banfield

Banfield recuperó al centrodelantero Daniel Osvaldo y al arquero uruguayo Esteban Conde de la nómina de jugadores que estaban lesionados, quienes proseguirán con sus entrenamientos durante el receso del fútbol por la pandemia de coronavirus.

Osvaldo había sufrido una distensión en el aductor de la pierna izquierda pocos días antes a la suspensión de la competencia, el pasado 17 de marzo. Otro tanto sucedió con el guardavalla Conde, con un esguince de la rodilla derecha.