El reto es no aflojar nunca

Hoy cumplimos 40 años de vida y si bien es un orgullo ser parte de El Tribuno de Jujuy, no hay mucho que festejar en estos tiempos de cuarentena. Es que el aislamiento social obligatorio cambió nuestras vidas.

La Sección Deportes, que se caracterizó históricamente por sus coberturas dentro y fuera de la provincia, se encontró con nuevo escenario en las últimas semanas al suspenderse todas las actividades.

Igualmente, sus integrantes no dejaron de informar a los fieles lectores, agudizando el ingenio. Es que los deportistas continuaron entrenando en sus casas, otros arbitraron medios para hacer donativos, los dirigentes ofrecieron los clubes a las autoridades sanitarias y en el exterior, como el técnico Mario Gómez (Indonesia) y la coach Guadalupe Pérez Rojas (España) quienes contaron sus vivencias.

Diego Suarez, Gonzalo Díaz, Sebastián Castro y Emiliano Saavedra, quien se sumó en diciembre pasado al grupo, demostraron cómo se trabaja en "Deportes en tiempo de pandemia".

Ellos recibieron las felicitaciones de mi parte en su momento y ahora las hago públicas.

Manejaron distintos temas, tratando de abarcar la mayoría de las disciplinas, para que todos se sintieran identificados. El fútbol fue preponderante en las coberturas virtuales, pero las otras actividades también tuvieron y tienen su lugar en estas páginas, como en la web del diario.

El Tribuno de Jujuy consolidó su liderazgo en los últimos años, gracias a periodistas comprometidos con la profesión. Estamos los más veteranos, con la experiencia que nos da haber "cerrado" cientos de ediciones diarias, y los más jóvenes con la impronta del empuje que tienen. Trabajar en equipo es clave. Los fotógrafos con su arte, los diseñadores gráficos imaginando diagramas o ideando infografías, y los correctores dando la última mirada a las páginas.

El periódico no dejó de crecer hasta ahora. El impacto del coronavirus también nos afectó, pero el compromiso -como siempre- es no bajar los brazos. Continuar buscando contendidos para mantener ser "el número uno" y fundamentalmente el reto es no aflojar nunca, más allá de las adversidades.

Fue duro imponerse en el mercado, pero lo logramos e iremos por más. Ese siempre fue nuestro compromiso.