Marchi pidió responsabilidad a la dirigencia argentina

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, advirtió ayer que la pandemia de coronavirus puso “en juego a la industria del fútbol”, por lo que reclamó “responsabilidad” a la dirigencia. El jefe del sindicato de jugadores reclamó como prioritario “resolver el mes de abril -en términos salariales- para que los trabajadores no sientan más angustia” y criticó a quienes se preocupan por lo deportivo, entre ellos al propio presidente de la Fifa, Gianni Infantino, al considerar que tienen “un pensamiento corto”.

“Ahora es momento de pensar cómo proteger a los que trabajan en el fútbol. Una vez que podamos mover la pelota, podremos sentarnos y decir qué campeonatos queremos o qué calendarios, pero plantearlo en el escenario que estamos viviendo es de un pensamiento bastante corto”, razonó en una nota con radio La Red. “La Fifa hizo un pobre papel. El presidente hizo declaraciones demagógicas cuando dijo que había que aprovechar este contexto para generar competencias con menos partidos y menos equipos para encajar los calendarios.

En medio de una crisis como esta, hay que ser generoso y pensar cómo generar trabajo”, fustigó. Marchi repudió “la ideología capitalista y neoliberal” del fútbol mundial, que demostró “un sistema endeble” para enfrentar la crisis por la emergencia sanitaria. “A menos de un mes de haber parado la pelota, los grandes monstruos de Europa dicen que no pueden pagar y después das vuelta la página y ves que quieren comprar jugadores por 100 millones de dólares”, señaló. “Hoy se pone en juego la industria del fútbol porque no se ve la luz al final del túnel. Nosotros estamos dispuestos a acompañar en la construcción de un fútbol digno y decente pero de ninguna manera a poner en riesgo las fuentes de trabajo para sembrar más incertidumbre y angustia”, afirmó. Específicamente para el caso argentino, Marchi le pidió a la dirigencia “compromiso, responsabilidad y generosidad” para proteger a los trabajadores, virtudes que reconoció en la AFA pero no en todos los clubes.

Donación de Demichelis

El exfutbolista Martín Demichelis, radicado en Alemania, realizó una donación de más de medio millón de pesos al Hospital Municipal “San Roque”, de la ciudad cordobesa de Justiniano Posse en la que nació, en un acto que salió a la luz ayer y estuvo destinado a la lucha contra el coronavirus. “Recibimos la donación del jugador possense, Martín Demichelis, por un valor de 558.050,33 pesos para contribuir con el Hospital Municipal San Roque. Le agradecemos a Martín que a la distancia se preocupó desde el primer momento y su colaboración ayudará a toda la comunidad”, publicó en su sitio web oficial la Municipalidad de Justiniano Posse. Demichelis, de 39 años, jugó en River, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Málaga, Espanyol y Manchester City, además integró el seleccionado de la Argentina en las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Pagaron haberes sin reducción

El Club Colón de Santa Fe abonó durante esta semana, sin aplicar ninguna reducción, los sueldos de los jugadores, quienes aceptaron el cobro progresivo por derechos de trayectoria. Cuando varios clubes, entre ellos Racing, Newell’s y Estudiantes de La Plata redujeron los salarios a sus profesionales -Boca intentó lo mismo pero sin aceptación de los futbolistas-, la institución “sabalera”, con lo recibido de parte de la televisión, pudo cumplir con el compromiso de pagar el mes de marzo de acuerdo con los contratos registrados en la AFA, según fuentes de la entidad, detallaron a Télam. Los jugadores “sabaleros” aceptaron esta propuesta por parte de los directivos, entendiendo la situación.

Así, el plantel está al día en ese aspecto y a la vez aceptó que la dirigencia comenzará a pagar de modo progresivo lo que corresponde mensualmente al contrato por derechos de trayectoria, en razón a los ingresos que pueda sumar la institución, en el marco de la difícil situación económica que atraviesa el fútbol mundial por la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, se supo que el titular de la institución “rojinegra”, José Vignatti, no le renovará el contrato al extécnico de la entidad Francisco Ferraro, que venía desempeñándose como secretario técnico hasta la llegada de Eduardo Domínguez como entrenador, el pasado 9 de marzo. A partir de allí, Ferraro aceptó el cargo de coordinador del fútbol juvenil de los “rojinegros”, pero poco pudo trabajar ya que a la semana vino el parate del fútbol y la decisión está tomada para que deje su función el 30 de junio venidero, cuando venza su contrato.