Miguel Maza espera volver a la provincia

De los miles de jujeños que esperan poder volver a la provincia, uno de ellos es Miguel Maza. El atleta jujeño cumplió con su trabajo en Mar del Plata.

El deportista es trabajador golondrina, cada año llega hasta la ciudad costera para cumplir en “la cosecha de la frutilla”. “Aquí andamos medio bajón por todo lo que está pasando, pero bien de salud gracias a Dios”, manifestó Miguel Maza ante El Tribuno de Jujuy. “Sigo en Mar del Plata, no puedo volver a Jujuy y no sé cuando me dejarán pasar, falta mucho, eso es lo malo”, prosiguió. Maza destacó que “ya se terminó el trabajo hace un mes, por eso me quería volver, pero no pude hasta ahora, estoy haciendo lo posible para aguantar hasta poder viajar”.

El jujeño aún está en el campo, “estoy en el campo a 20 km más o menos de la ciudad, al ser un trabajo por temporada estoy sin hacer nada”. Por el momento, Miguel Maza se hace el distraído porque no paga alquiler, “aquí nos dan unas casillas para que nos quedemos toda la temporada, pero ya se terminó la temporada y hay que entregarlas, pero bueno me estoy haciendo el tonto para no salir todavía, agradezco que no me la pidieron, sino debería salir a alquilar algo”, sostuvo. Con tanto tiempo sin hacer nada, Miguel Maza aprovecha para hacer algunos movimientos físicos, “trato de hacer algo, pero no es mucho, lo que se puede, abdominales, saltar la cuerda, trabajos de fuerzas, y después estoy adentro, aquí está todo muy estricto, no se puede salir”.

Maza es una de las principales figuras que tiene el atletismo jujeño, se preparaba con miras al gran maratón de El tribuno de Jujuy, “mi sueño es ganar el maratón de El Tribuno, este año tenía planificado volver y prepararme a full para esa carrera, quiero ser el primer jujeño en ganarla, pero con todo esto seguro se posterga”, puntualizó. Maza pide poder volver y confía en las autoridades de la provincia que podrá hacerlo pronto, “esta muy feo, no hay trabajo, no se puede salir a ningún lado, sinceramente quiero volver para Jujuy, pero aguantaré hasta que termine todo esto o el Gobierno logre hacer que regrese para estar con mi familia”, finalizó el atleta jujeño que se encuentra en Mar del Plata después de la temporada de trabajo. (Gonzalo Díaz)