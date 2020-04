Romero considera que están en pleno crecimiento

Sin actividades deportivas por la pandemia del coronavirus, muchos planteles de distintas disciplinas continúan cumpliendo los trabajos de entrenamiento desde sus domicilios. Y por ello, el vóley de Talleres no es la excepción.

La institución tenía en mente federar a la primera división masculina y a los adultos mayores para que tengan más competencia.

Por este motivo, Roberto Romero, encargado del área del vóley del club periqueño, conversó con El Tribuno de Jujuy sobre su actividad laboral en plena pandemia mundial.

"Nos vimos muy afectados, teníamos muchos proyectos para este año pero debimos parar todo. Se inscribieron el 60% de los chicos que tuvieron en 2019", comentó en principio el coordinador general del vóley.

El profesor Romero manifestó que "a todas las categorías que estaban compitiendo les mandamos actividades a través de WhatsApp para que hagan en sus casas y no estén parados, no pudimos hacer más que eso", y sostuvo que "tenemos la mirada puesta en esperar que pase esto para volver después con todo a los entrenamientos".

El entrevistado destacó: "Contábamos con todas las categorías en femenino (primera división, Sub 18, Sub 16 y Sub 14), en masculino no teníamos las categorías federadas pero sí los equipos armados (primera división y Sub 12), además tenemos minivóley, que es más que nada mixto vóley. También tenemos adultos mayores".

A pesar de que el fútbol en Talleres es lo más importante, la comisión directiva actual trabaja en forma conjunta con el cuerpo técnico de la disciplina, "nos ayudan en lo que hace falta y lo que está a su alcance porque el fútbol demanda un presupuesto muy alto y eso impide que las otras disciplina no tengan un apoyo constante pero aún así se siente la colaboración de todos ellos para seguir creciendo".

Asimismo, el coordinador, que trabaja hace 11 años en la entidad, añadió: "He visto pasar varias comisiones pero la actual es la que más se preocupó por la actividad del vóley. El presidente Enrique Barro en principio se interesó y nos apoyó. Colabora con todo y eso lo hace sentir más cómodo. Esto hizo que el vóley en Perico se duplique y tenga mucho movimiento, muchos jugadores que estaban sueltos los trajimos al club para potenciar el vóley en la ciudad".

Romero expresó cuales fueron los proyectos que quedaron pospuestos por la situación de público conocimiento: "En este año queríamos federar a los adultos mayores para poder sacarlos a los torneos nacionales que se hacen en Buenos Aires. También federar a la primera división masculino, queremos apuntar a lo masculino porque se está perdiendo en la provincia la categoría y hay buenos jugadores con demasiado talento".

Talleres es el único club federado de ciudad Perico, "tenemos una pequeña ventaja con respecto a otros clubes de la capital, hay buena convocatoria, nosotros podemos rastrear a los chicos o mediante publicidad. Además, el club te ofrece un alto nivel de competición, en ese sentido podemos captar a los jóvenes deportistas", afirmó.

Por último, el coordinador Roberto Romero mencionó a su grupo de trabajo: "Con Carmen Guanca, Enzo Molina y Fabricio Cruz formamos el cuerpo técnico para que esos profesores estén en cada categoría. Yo soy el nexo con la comisión directiva. Estamos creciendo como disciplina".

(Emiliano Saavedra)