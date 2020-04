El Kun Agüero quedó eliminado de la 'Champlay' y estalló: "¿Para qué juego?"

El futbolista de la Juventus y de la Selección argentina Paulo Dybala y su compatriota y tenista Diego Schwartzman, número 13 del mundo, organizaron para este fin de semana la 'Champlay', un torneo de fútbol virtual con varios deportistas y artistas para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Uno de los participantes fue nada más y nada menos que el Kun Agüero, fanático de los videojuegos.

En una de las llaves iniciales, el Kun (que eligió al Manchester City) tuvo que jugar contra James Rodríguez (que optó por el Liverpool). Fue un partido parejo. Tanto, que recién se definió con un gol de oro. En el tiempo reglamentario igualaron 1 a 1 y el duelo se resolvió con un nuevo partido, pero con la particularidad de que el primero que convertía, ganaba.

El triunfo fue para James. El Kun, que estaba ilusionado con llegar lejos, no pudo contener su bronca. Apenas llegó el gol de la victoria para el colombiano, el ex Independiente revoleó el joystick. "Todo el día, ya está. Se apaga. No sé para qué juego. Me agarro una moto, loco. No se puede jugar así", dijo Agüero, molesto, mientras se desconectaba.



También juegan en el torneo Leandro Paredes, Javier 'Chicharito' Hernández, Facundo Campazzo, Dominic Thiem, Filipe Luis, Eduardo Salvio, Juan 'Pico' Mónaco, Paulo Londra, René 'Residente' Pérez, el 'Chino' Darín y más personalidades. Cada jornada dura alrededor de tres horas y media y lo recaudado será donado a la Cruz Roja Argentina