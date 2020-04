Dificultad de los jubilados con las recetas digitales

La escasez de medicamentos con vitamina C, paracetamol y elementos necesarios para la prevención del contagio del coronavirus continúa en las farmacias jujeñas. Otro inconveniente que surgió en la cuarentena es la dificultad en el manejo de recetas digitales y la imposibilidad de conseguir medicamentos que requieren doble receta.

Durante la cuarentena las farmacias se encuentran contempladas entre los servicios esenciales y por estos días están siendo receptoras de todas las inquietudes de los pacientes ante la pandemia del coronavirus. Esta situación que se agrava ante la falta de suministros de artículos necesarios para la prevención como el alcohol, los barbijos, guantes de látex, jabones antibacteriales y algunos medicamentos como el paracetamol y los que contienen vitamina C.

Resulta que ante la angustia que genera la pandemia, muchas personas acudieron a las farmacias a comprar en "avalancha" estos productos que aún no pudieron ser repuestos por las fábricas y droguerías.

Andrea Faroux, integrante de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, indicó que durante la cuarenta disminuyó la cantidad de personas que concurren a las farmacias, pero que han surgido nuevas demandas como la atención de afiliados de Pami con recetas digitales, la imposibilidad de vender medicamentos que requieren doble receta y la constante demanda de productos que aún están escaseando como el alcohol, los barbijos y los guantes.

"Uno de los inconvenientes que surgió es que los médicos no están atendiendo o son muy pocos los que atienden y los que tienen mayores problemas para conseguir sus recetas son las personas mayores, por lo que estamos articulando a través de un número telefónico con Pami para tratar de resolver ese tema. El médico les manda un mensaje informando el número de receta y así ellos pueden venir con ese número a la farmacia y nosotros desde el sistema podemos obtener la receta", explicó.

Por otro lado, dijo que aún no se logró ninguna solución para los medicamentos que necesitan doble receta como los psicofármacos, medicamentos para la epilepsia y otros trastornos y que ante la imposibilidad de contar con una receta firmada por el médico no se vende el producto.

En cuanto a los faltantes, Faroux indicó que hay mucha demanda de medicamentos con vitamina C que ya están escaseando y paracetamol. "Muchas personas entienden que la vitamina C fortifica las defensas y se preparan ante un posible contagio, por eso buscan mucho este tipo de medicamento. El paracetamol también se vendió mucho y ante la escasez antes se llevaban ibuprofeno, pero hoy solo buscan paracetamol. Durante dos semanas no había pero por estos días está llegando, lo que no ocurre con el alcohol, ya que el reabastecimiento solo está llegando a Buenos Aires y no hacia el norte del país".

Ante la escasez de alcohol en las farmacias se observó venta en mercados y ferias, situación que llama la atención, ya que para poder comercializar este tipo de producto se necesitan autorizaciones especiales para manipular elementos inflamables.

Sobre la demanda de guantes de látex, dijo que hay muchos pedidos sobre todo de los trabajadores de supermercados y todos los comercios de alimentos, ya que es un requerimiento de bioseguridad, aunque aclaró que para las personas que están en las casas no es necesario porque es más efectivo el lavado de manos. "Los guantes no son una buena medida para las personas en los hogares porque con los guantes también uno se toca la boca o la cara y el contagio puede darse igual, lo que es más eficaz es el lavado de manos cada media hora con agua y jabón blanco. En la casa es necesario limpiar los pisos con agua y lavandina una vez al día", dijo.

Así también aclaró que "hay mucha demanda de jabones líquidos y antibacteriales, cuando en realidad el jabón blanco es también muy efectivo para prevenir contagios. "Casi no tenemos jabón líquido y antibacterial no hay, las droguerías no dan abasto para reponer los productos porque hubo una compra masiva", apuntó. En cuanto al estrés que deben afrontar a la hora de atender al publico, dijo: "Nosotros sabemos que se nos acerca gente que está enferma todo el tiempo y uno también tiene miedos detrás del mostrador, porque también tiene familia. Pero eso además de preocuparnos también nos ocupa y tomamos todas las prevenciones necesarias y estamos siempre al pie del cañón atendiendo normalmente".

La ventaja de no ir al consultorio

Los cambios generan esta nueva modalidad de acceder a las recetas digitales para los afiliados de Pami. Implica que no deben acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera para la prescripción de las recetas, sino que pueden contactarlos telefónicamente o vía mail.

Las médicas y los médicos envían sus recetas electrónicas en forma automática a las farmacias. Las personas afiliadas -o quienes se encuentren autorizados para circular- retiran sus medicamentos de las farmacias, sin necesidad de presentar la receta en papel. La receta estará disponible en la farmacia. El mensaje o mail del Pami es solo una notificación de que el envío de la receta electrónica fue remitida a la farmacia. Desde la obra social de los jubilados y pensionados recomendaron que quien se acerque a la farmacia sea un familiar o persona autorizada a circular, con el DNI y la credencial de Pami de la afiliada o el afiliado. El Pami se contactó con los médicos a través de los canales institucionales, informándoles acerca de la implementación de esta nueva modalidad y destacando el rol esencial que en este período cumplen. Por cualquier otra consulta el afiliado puede comunicarse con el teléfono 138. Una ventaja importante de la receta digital es que si el afiliado no la puede perder como una de papel, por lo cual tenía que volver al consultorio a solicitar una nueva, ya que la tendrá en su e-mail.